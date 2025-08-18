X!

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

Korvpall
Alberto Abalde
Alberto Abalde Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Hispaania korvpallur Alberto Abalde lahkus vigastuse tõttu koondise treeninglaagrist ja jääb eemale ka kohe algavatest Euroopa meistrivõistlustest.

29-aastane Real Madridi mängija lahkus meeskonna treeninglaagrist vasaku jala lühikese lähendajalihase vigastuse tõttu, mille hinnanguline taastumisaeg on 2 kuni 3 nädalat. Hispaanlane alustas praegu taastusravi.

Abalde kogus eelmisel hooajal keskmiselt 19 minutiga 5,9 punkti, 2,4 lauapalli ja 1,7 resultatiivset söötu.

Hispaania kuulub EM-il C-alagruppi koos Küprose, Hispaania, Itaalina, Gruusia, Kreeka ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

