Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

Hispaania kuulub EM-il C-alagruppi koos Küprose, Hispaania, Itaalina, Gruusia, Kreeka ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Abalde kogus eelmisel hooajal keskmiselt 19 minutiga 5,9 punkti, 2,4 lauapalli ja 1,7 resultatiivset söötu.

29-aastane Real Madridi mängija lahkus meeskonna treeninglaagrist vasaku jala lühikese lähendajalihase vigastuse tõttu, mille hinnanguline taastumisaeg on 2 kuni 3 nädalat. Hispaanlane alustas praegu taastusravi.

Hispaania korvpallur Alberto Abalde lahkus vigastuse tõttu koondise treeninglaagrist ja jääb eemale ka kohe algavatest Euroopa meistrivõistlustest.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: