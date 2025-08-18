SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

Laupäeval võitis värske tšempion 5:4 BSC Pärnu Tervist ning kaotas 2:4 Nõmme BSC Olybetile. Pärnus oli kavas veel kaks kohtumist: Nõmme oli 3:1 üle BSC Thunder Arvutitargast, Pärnu alistas sama tiimi 6:2, vahendab jalgpall.ee.

Augur teenis kuue kohtumisega 15 punkti, mis andis kindla esikoha. Teiseks kerkis hooajaga üheksa punkti kogunud Pärnu, kolmas oli kuue punktiga Thunder Arvutitark, Nõmme lõpetas meistriliiga kuue punkti ja neljanda kohaga.

Suurim väravakütt oli SK Augur mängumees Sander Lepik 15 tabamusega. Nõmme BSC Olybeti kasuks lõi Mantas Makutunovicius kaheksa väravat.

Rannajalgpallihooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel, kui Pärnu rannas selgub Läänemere liiga tšempion.