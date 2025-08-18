X!

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

WTA kõrgeima kategooria tenniseturniiril jõudis Iga Swiatek (WTA 3.) esimest korda oma karjääri jooksul Cincinnatis finaali, võites Jelena Rõbakinat (WTA 10.) 7:5, 6:3.

Rõbakina, kes võitis veerandfinaalis maailma esireketit Arina Sabalenkat, alustas kohtumist paremini ning haaras esimeses setis 5:3 eduseisu. Siis ei suutnud ta aga murdepalli ära kasutada. Sealt edasi hakkas paremini minema aga Swiatekil, kes lõpuks kohtumise võitis.

"See oli raske mäng," ütles Swiatek pärast mängu. "Alguses oli tase päris pöörane. Vahel ei suutnud ma isegi teise pallini joosta, aga olin seal, et mängida intensiivselt ja hea kvaliteediga ning olen oma esitusega rahul."

"Tahtsin lihtsalt olla kohal, kui Jelena hakkab vigu tegema, sest minu arvates on võimatu kogu matši vältel nii heal tasemel mängida," ütles Swiatek. "Mul on hea meel, et ma lõpuks kohal olin ja ma ei olnud kuidagi ärritunud, kui ta algusest peale nii suurepäraselt mängis. Mul on lihtsalt hea meel, et olin kindel ja intensiivne ning suutsin palle tagasi lüüa ja ikkagi oma mängu mängida."

Swiatek kohtub finaalis Jasmine Paoliniga (WTA 9.), kelle vastu on ta kõik viis kohtumist võitnud. Ta on nende matšide peale kaotanud vaid ühe seti.

Paolini alistas poolfinaalis Veronika Kudermetova (WTA 36.) 6:3, 6:7 (2), 6:3.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

