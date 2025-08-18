X!

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Sloveenia kõrgliiga viiendas voorus kohtusid Alex Matthias Tamme koduklubi Ljubljana Olimpija ja Bogdan Vaštšuki leivaisa FC Koper. Koondise kesktormaja Tamm ja sinisärkide sekka pürgiv Vaštšuk väljakule siiski ei pääsenud.

Eestlaste duellis jäi 3:1 peale Vaštšuki tööandja Koper. Justkui eestlaste duellis kumbki mängija väljakule ei pääsenud. Avavärav sündis 19. minutil, kui jala sai valgeks 25-aastane horvaat Ivan Durdov, vahendab soccernet.ee

Teisel kolmveerandtunnil keeras Koper mängu enda kasuks, alustades 71. minutil Ahmed Sidibe viigiväravaga. Seejärel lõi 88. minutil Olimpija eest omavärava 26-aastane Austria passiga Ahmet Muhamedbegovic. Kohtumise lõppskoori vormistas 90+1. minutil Deni Juric. 

Viie vooru järel paikneb Koper Sloveenia kõrgliigas kümne silmaga teisel tabelireal ning Olimpija üheksaga neljandal. 

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

17.08

Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

17.08

Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

17.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

17.08

Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

17.08

Tiitlikaitsja Barcelona alustas hooaega kindla võiduga

16.08

Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

sport.err.ee uudised

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

17.08

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

loetumad

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

17.08

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo