Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle
Sloveenia kõrgliiga viiendas voorus kohtusid Alex Matthias Tamme koduklubi Ljubljana Olimpija ja Bogdan Vaštšuki leivaisa FC Koper. Koondise kesktormaja Tamm ja sinisärkide sekka pürgiv Vaštšuk väljakule siiski ei pääsenud.
Eestlaste duellis jäi 3:1 peale Vaštšuki tööandja Koper. Justkui eestlaste duellis kumbki mängija väljakule ei pääsenud. Avavärav sündis 19. minutil, kui jala sai valgeks 25-aastane horvaat Ivan Durdov, vahendab soccernet.ee
Teisel kolmveerandtunnil keeras Koper mängu enda kasuks, alustades 71. minutil Ahmed Sidibe viigiväravaga. Seejärel lõi 88. minutil Olimpija eest omavärava 26-aastane Austria passiga Ahmet Muhamedbegovic. Kohtumise lõppskoori vormistas 90+1. minutil Deni Juric.
Viie vooru järel paikneb Koper Sloveenia kõrgliigas kümne silmaga teisel tabelireal ning Olimpija üheksaga neljandal.
Toimetaja: Elisabeth Siivelt