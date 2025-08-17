X!

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tartu JK Tammeka
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tartu JK Tammeka Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 24. voorus teenisid pühapäeval võidu Narva Trans ja tiitlikaitsja FCI Levadia.

Trans läks Hiiu kunstmurustaadionil 350 pealtvaataja ees toimunud mängus Mark Maksimkini väravast 53. minutil juhtima, Mattias Männilaan viigistas küll 78. minutil, aga kolm minutit hiljem vormistas Stanislav Agaptšev külalismeeskonna 2:1 võiduvärava.

Õhtuses kohtumises sai Joao Pedro hakkama kübaratrikiga, Ernest Agyiri lisas kaks ning Wendell ühe tabamuse ja FCI Levadia alistas Kadrioru staadionil Tallinna Kalevi 6:1. Formaalselt kodumeeskonnaks olnud Kalevi ainsa värava lõi Taaniel Usta, kes on viimase kuue liigamänguga löönud viis väravat.

Juba üheksa järjestikust mängu võitnud Levadia on liidrina kogunud 56 punkti ja edestab lähimat jälitajat Florat viie punktiga. Kalju on neljandana kogunud 44 punkti, aga Trans jõudis neist nüüd kahe punkti kaugusele. Kalev on 14 punktiga tabeli punaseks laternaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

