Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

Bohemians jäi 11. minutil kaotusseisu, kui Karvina eest tegi Alexandr Buzeki söödust skoori 26-aastane kesktormaja Abdallah Gning. 42. minutil Bohemians viigistas, kui Adam Kadleci söödust oli täpne Jan Matousek, vahendab Soccernet.ee.

83. minutil andis väravasöödu Eesti koondislane Vlasi Sinjavski ning väravavõrku sahistas Vaclav Drchal. Portaali Flashscore hinnangul oli Sinjavski parim mees väljakul.

Viie vooru järel paikneb Bohemians 16 meeskonna arvestuses kuue silmaga Tšehhi kõrgliiga kaheksandal tabelireal. Vastane Karvina hoiab üheksa silmaga kuuendat kohta.