Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

Lauri Markkanen Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Soome korvpallikoondis jätkas EM-finaalturniiriks valmistumist 97:88 võiduga Poola üle. Taas tegi suurepärase esituse meeskonna liider Lauri Markkanen.

Poolas Sosnowiecis toimunud mängus võitis külalismeeskond avapoolaja 45:41, Poola läks kohe kolmanda veerandaja alguses ühe punktiga juhtima, aga soomlased vastasid sellele 13:1 vahespurdiga ning seda enam käest ei andnud.

Mitmel puhul ka 18 punktiga juhtima käinud Soome tabas väljakult viskeid 44-protsendiliselt ja pääses vabaviskejoonele lausa 42 korda, kus realiseeris 35 viset. Lauavõitlus kuulus külalismeeskonnale 45:30.

Mõlemas eelmises mängus Belgia vastu säranud koondise liider Lauri Markkanen jätkas heas hoos, kui veetis pühapäeval väljakul 24 minutit ning kogus selle ajaga 42 punkti (visked väljakult 10/17, vabavisked koguni 19/20) ja 12 lauapalli. Olivier Nkamhoua lisas 12 ja Sasu Salin 11 punkti. Võõrustajate resultatiivseim oli Aleksander Balcerowski 17 punktiga.

EM-finaalturniiril võõrustab Soome Tamperes B-gruppi, kuhu lisaks neile kuuluvad veel Saksamaa, Suurbritannia, Leedu, Rootsi ja Montenegro. Turniiri eel peavad soomlased veel ühe kontrollmängu, kui Poolat võõrustatakse neljapäeval Espoos.

Toimetaja: Anders Nõmm

