Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

Jalgpall
Katriin Saulus
Katriin Saulus Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Saku Sporting teenis laupäeval naiste meistriliigas Tallinna FC Ararati üle suure võidu, millesse andis kuueväravalise panuse Eesti koondise ründaja Katriin Saulus.

Koduses naiste jalgpalli meistriliigas teist kohta hoidev Sporting võõrustas laupäeval 14. mänguvooru kohtumises Ararati ning läks poolajapausile 4:0 eduseisul. 69. minutiks juhtis Saku klubi juba 6:0 ning Saulus oli kübaratriki vormistanud, aga Sporting lõi veel neli väravat, Saulus neist kolm.

Sporting teenis hiiglasliku 10:0 võidu, mis tähistab nende hooaja kaheksandat ning Saulus kerkis 17 väravaga liiga kõige resultatiivsemaks mängijaks. "Väga head rünnakud ja väravad, suutsime väga erinevaid väravaid lüüa," ütles ta portaalile Soccernet.ee. "Tahaks öelda, et ründaja väravad - ründaja peab sellised ära lööma. Suur kiitus ka tiimile, kes selliseid sööte annab, et sa võid lihtsalt tühja lüüa."

Laupäeval käisid väljakul kõik kaheksa naiskonda, FC Flora alistas FC Elva võõrsil 3:1, JK Tabasalu lõi Tallinna Kalevile neli vastuseta väravat, kuid Sportinguga teise koha eest heitlev Viimsi JK mängis võõrsil Tartu JK Tammekaga välja 1:1 viigi.

Flora on võitnud kõik 12 kohtumist ning jätkab 36 punktiga uhkelt tabeli tipus, Sporting on 26 punktiga teine, aga Viimsi on kahe punkti kaugusel (24 p) ja Tabasalu omakorda Viimsist kahe punkti kaugusel (22 p). Viiendal kohal jätkab Ararat (17 p), kellele järgnevad Tallinna Kalev (15 p), Tartu Tammeka (7 p) ja Elva (4 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

