Serbia ja Portugal jätkasid kontrollmängudes võidukalt

Korvpalli EM-finaalturniiril Eesti alagruppi kuuluvad Serbia ning Portugal teenisid laupäeval kontrollmängudes võidu, aga Tšehhi ei suutnud võiduarvet avada.

Serbia kohtus oma kuuendas kontrollmängus Saksamaaga ning asus pärast tasavägist avapoolaega mängutempot dikteerima, saavutades kolmanda veerandi lõpus 15-punktilise edu. Võõrustaja suutis selle nelja minutiga lausa kahele punktile lihvida, aga serblased vastasid nende spurdile ise ühega ja teenisid Münchenis 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26) võidu.

Serbia parim oli Nikola Jovic, kes viskas 22 punkti. Bogdan Bogdanovic, Tristan Vukcevic ja Marko Guduric viskasid 11 punkti ning tähtmängija Nikola Jokic panustas seitsme silma, kaheksa lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Franz Wagner viskas Saksamaa eest 26 punkti, Dennis Schröder lisas 12 silma ja viis korvisöötu.

Serbia on võitnud kõik kuus kontrollmängu ning kohtub veel 21. augustil Sloveeniaga. Pärast seda ongi nende järgmine mäng 27. augustil Eesti koondisega.

Serbia ja Eestiga A-alagruppi kuuluv Portugal oli samuti võidukas, alistades koduväljakul Rootsi 78:61 (19:17, 10:19, 29:17, 20:8). Travante Williams viskas üleplatsimehena 18 punkti, Rafael Lisboa lisas 14, Diogo Brito 13 ja Neemias Queta 12 punkti. Pelle Larson juhtis rootslaste rünnakut 17 punktiga.

Laupäeval käis väljakul A-alagrupist veel Tšehhi, kes pidi Münchenis toimunud mängus Türgi 79:65 (23:13, 18:16, 19:12, 19:24) paremust tunnistama. Türklased mängisid ilma Alperen Sengünita, Ercan Osmani viskas 13 punkti ja võttis maha kaheksa lauda, Cedi Osman lisas omalt poolt 12 silma. Tšehhi liidriks kerkis Vit Krejci, kes lõpetas 14 punktiga.

Lisaks toimus suurejooneline kohtumine Prantsusmaa ja Hispaania vahel, milles prantslased jäid avapoolaja lõpuks 16-punktilisse kaotusseisu. Prantslased alustasid teist poolaega 18:4 spurdiga ja kuigi hispaanlased suutsid taas kümnega juhtima minna, tegi Prantsusmaa veel ühe 18:3 spurdi ning vormistas otsustavatel hetkedel 78:73 (12:21, 16:23, 30:20, 20:9) võidu.

Prantslased said aga halbu uudiseid, kui selgus, et keskmängija Vincent Poirier peab põlvevigastuse tõttu EM-finaalturniiri vahele jätma.