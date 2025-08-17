X!

Tiitlikaitsja Barcelona alustas hooaega kindla võiduga

Jalgpall
Barcelona
Barcelona
Jalgpall

Kevadel klubi ajaloo 28. Hispaania meistritiitli kindlustanud Barcelona alustas tänavust võidukalt, kui lõi võõrsil Mallorcale kolm vastuseta väravat.

Barcelona alustas tänavust LaLiga hooaega kiirelt, kui Raphinha juba seitsmendal minutil Lamine Yamali tsenderduse realiseeris. 23. minutil sai tiitlikaitsja veel ühe värava, kui Ferran Torres paigutas ilusa kauglöögi Mallorca väravavõrku.

Mallorca seisis niigi silmitsi raske ülesandega ning ei teinud oma päeva kuidagi lihtsamaks, sest 33. minutil saadeti Manu Morlanes teise kollase kaardiga riietusruumi. Kõigest kuus minutit hiljem jäi võõrustaja suisa üheksakesi, sest ründaja Vedat Muriqi tabas pallile järele joostes Barcelona väravavahti Joan Garciat jalaga näkku.

Teine poolaeg kulges oodatult tiitlikaitsja Barcelona survestamisel ning 69. minutil sai platsile ka suvel klubiga liitunud Inglismaa koondislane Marcus Rashford. Barcelona tegi teisel poolajal kokku 17 pealelööki, kuid suutis väravasse toimetada ainult ühe, kui Yamal neljandal üleminutil äärelt sisse lõikas ja Barcelonale 3:0 võidu vormistas.

Hispaania kõrgliiga jätkub pühapäeval kolme mänguga, muuhulgas alustab hooaega mullu kolmandaks jäänud Madridi Atletico. Esimene mänguvoor saab lõpu teisipäeva hilisõhtul, kui mullu teise koha saavutanud Madridi Real hooaega alustab.

Teised tulemused:
Alaves - Levante 2:1
Valencia - Real Sociedad 1:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

