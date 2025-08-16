Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa

Äsja Evald Tipneri karikavõistlustel FC Kuressaare konkurentsist lülitanud Paide Linnameeskond teenis sama vastase üle võidu ka kolm päeva hiljem Premium liigas. Tallinna FC Flora oli samuti kodumurul võidukas, kui alistas Harju JK Laagri.

Paide Linnameeskond rändas kolmapäeval Saaremaale ning teenis küll 2:1 võiduga karikavõistlustel edasipääsu, aga see ei tulnud kergelt.

Laupäeval kohtusid need meeskonnad aga Premium liigas ning seekord võõrustas mängu Paide, kes asus William Lins De Sea 15. minuti tabamusest juhtima, aga Märten Pajunurm viigistas viie minuti pärast seisu, kui Kuressaarele penalti määrati.

Võõrustaja sai seejärel aga hoo sisse ning poolajapausile mindi Paide 3:1 eduseisul, kui Pa Abdou Cham 29. minutil nad uuesti juhtima viis ning Henri Anier neli minutit hiljem edu kindlustas. Teisel poolajal jõudsid tabamuseni ka Mouhamed Gueye ning Pa Assan Corr ja Paide teenis kodupubliku ees kindla 5:1 võidu.

Tallinna FC Flora võõrustas rahvusstaadionil Harju Laagrit ning asus 20. minutil juhtima, kui Daniil Kuraksin leidis Harju karistusalas Rauno Sappineni, kes sai viiekasti äärelt tabamuse kirja. 41. minutil toimetas Gregor Rõivassepp palli paremalt äärelt külaliste kasti ning seda ootas Maksim Kalimullin, kelle värav viis Flora poolajapausile 2:0 eduseisul.

Teise poolaja esimesel minutil torkasid aga külalised, kes pääsesid paremalt äärelt jooksma. Pall jäi Flora karistusalasse lahtiseks ning esimesena jõudis selleni Kristjan Kriis, kes vähendas vahe ühele väravale.

Võõrustaja hoidis aga seejärel edust kinni ja 72. minutil suunas Andreas Vaher nurgalöögist palli peaga Harju väravasse, kindlustades Florale 3:1 võidu.

Flora teenis oma hooaja 16. võidu ning on 23 mänguvooruga kogunud 51 punkti, kuid 22 mängu mänginud Levadia (53 p) jääb veel kahe silma kaugusele. Esikoha heitlusesse pürgib ka Paide (48 p), kes jääb Florast kolme ja Levadiast viie punkti kaugusele, aga on neist ka rohkem mänge pidanud.

Pühapäeval peetakse Premium liigas veel kaks 24. mänguvooru mängu. Nõmme Kalju FC võõrustab JK Narva Transi ning Tallinna Kalev võõrustab Tallinna FCI Levadiat.