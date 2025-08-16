Enok ja Simm kindlustasid hooaja eelviimasel rallil Soome meistritiitli

Eesti paar oli enne Lahtis toimunud Future SM Rallit osalenud viiest etapist neljal ning kõik võitnud. 19-aastane Enok ja tema 38-aastane kaardilugeja jäid SM2 klassis avakatsel teiseks ning püsisid seal ralli lõpuni, teenides viimasel kolmel katsel ka esikoha.

SM2 arvestuses võidutsesid soomlased Ville Vatanen ja Jarno Ottman (Renault Clio Rally3), eestlased jäid neist 18,1 sekundi kaugusele ning kolmanda koha pälvisid soomlased Joonas Lindroos ja Henri Kallioniemi (Ford Fiesta Rally3; +43,2).

Soome meistrivõistlustel on jäänud sõita veel üks etapp, kuid Enok on juba kogunud piisavalt punkte, et Soome meistritiitel kindlustada. "Meie hooaeg on läinud väga edukalt, viielt rallilt neli võitu. Tunne autos on olnud suurepärane, aga sellele rallile tulime veidi teise meelestatusega. Tegime oma töö ära, viimased kolm katsevõitu tegid rõõmsamaks ja meistritiitel oli meie suur eesmärk," sõnas Enok pärast rallit.

Temast sai kolmas Eesti juht, kes Soome meistriks tulnud, viimati võidutsesid eestlased Soomes 2014. aastal, kui SM1 klassis olid hooaja kokkuvõttes parimad Karl Kruuda - Martin Järveoja ja SM2 arvestuses Kaspar Koitla - Mait Laidvee.

Soome meistrivõistluste hooaeg lõppeb 26. ja 27. septembril, kui toimub Seinäjoki Ralli. Enok tõdes, et Eesti paar peab seal osalemise veel läbi arutama. "Ma ei tea, kas me läheme sinna. Kui läheme, siis tahame võita. Istume nüüd omakeskis maha ja arutame läbi," ütles 19-aastane ralliäss.

Kõrgeimas, SM1 võistlusklassis võidutses Esapekka Lappi (Škoda Fabia Rally2), kes edestas Anssi Rytköneni (Škoda Fabia Rally2) minuti ja 1,2 sekundiga, Jari Liiten (Škoda Fabia Rally2) kaotas võitjale minuti ja 40 sekundiga. SM2 klassi kiireim Vatanen kaotas Lappile minuti ja 58,2 sekundiga, Enok ja Simm kaotasid võitjale kokkuvõttes kahe minuti ja 16,3 sekundiga.

Ajalooliste autode rallil näitas Jari-Matti Latvala vägevat minekut, kuid tema Toyota Celicat tabasid mootoriprobleemid ning vanameister oli sunnitud pärast viit järjestikust katsevõitu katkestama. Rallivõidu teenis Opel Asconaga sõitnud Marko Uutela, kellele järgnesid Porsche 911 Carrera rooli taga istunud Seb Perez ning Opel Kadetti rooliv Marko Rämänen.