Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir
28.–30. augustini peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis U-16 vanuseklassi nelja rahvuse turniir.
Lisaks Team Eesti U-16 koondisele võtavad võistlusest osa Ungari ja Suurbritannia U-16 rahvuskoondised ning Läti esindaja HS Riga.
Turniiri eel peab Eesti noortekoondis 26. augustil kell 18.00 Tondiraba jäähallis kontrollmängu Suurbritannia eakaaslaste vastu.
Team Eesti U-16 meeskonna treenerid on Sergei Novikov ja Pelle Sildre.
Mängude ajakava:
Neljapäev, 28.08 kell 14.30 Suurbritannia – HS Riga, kell 18.00 Eesti – Ungari
Reede, 29.08 kell 14.30 Ungari – Suurbritannia, kell 18.00 Eesti – HS Riga
Laupäev, 30.08 kell 11.00 HS Riga – Ungari, kell 14.30 Eesti – Suurbritannia
Toimetaja: Elisabeth Siivelt