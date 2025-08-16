Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

Team Eesti U-16 meeskonna treenerid on Sergei Novikov ja Pelle Sildre.

Lisaks Team Eesti U-16 koondisele võtavad võistlusest osa Ungari ja Suurbritannia U-16 rahvuskoondised ning Läti esindaja HS Riga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: