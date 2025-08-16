X!

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

Jäähoki
Team EESTI U-16
Team EESTI U-16 Autor/allikas: Eesti Hoki/eestihoki.ee
Jäähoki

28.–30. augustini peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis U-16 vanuseklassi nelja rahvuse turniir.

Lisaks Team Eesti U-16 koondisele võtavad võistlusest osa Ungari ja Suurbritannia U-16 rahvuskoondised ning Läti esindaja HS Riga.

Turniiri eel peab Eesti noortekoondis 26. augustil kell 18.00 Tondiraba jäähallis kontrollmängu Suurbritannia eakaaslaste vastu.

Team Eesti U-16 meeskonna treenerid on Sergei Novikov ja Pelle Sildre.

Mängude ajakava:

Neljapäev, 28.08 kell 14.30 Suurbritannia – HS Riga, kell 18.00 Eesti – Ungari

Reede, 29.08 kell 14.30 Ungari – Suurbritannia, kell 18.00 Eesti – HS Riga

Laupäev, 30.08 kell 11.00 HS Riga – Ungari, kell 14.30 Eesti – Suurbritannia

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

