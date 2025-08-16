VIDEO | Eesti koondise kapten lõi Ungari karikavõistlustel iluvärava

Ungari esiliigas eelmisel hooajal kolmandana lõpetanud Budafoki alustas uut hooaega karikamänguga liigakaaslase Astra HFC vastu. Põhikoosseisu kuulunud ja kapteniks nimetatud Eesti koondise keskkaitsja Inna Kiss-Zlidnis andis kohtumisele suurepärase avapaugu, skoorides 33. minutil. Kogenud pallur võitis 25 meetril palli ja keerutas selle üle väravavahi lati alla, vahendab soccernet.ee.

Vaata videost (Kiss-Zlidnise värav alates 41.33):

Sellega polnud Kiss-Zlidnis kaugeltki lõpetanud. Ta andis järelejäänud kahele tabamusele resultatiivse söödu (ülekandes algusega 54.47 ja 1.56,04) ja aitas Budafoki, kes jäi kohtumise lõpufaasis oma karistusalast väljaspool palli käega puutunud väravavahi võrra vähemusse, 3:0 võidule.

Nii pääses Budafoki Ungari karikavõistlusel teise ringi. Liigahooaeg Ungaris algab septembriga.