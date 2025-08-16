U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

Teisipäeval kaheksandikfinaalis suurelt tiitlikaitsjale Prantsusmaale ning seejärel Saksamaale kaotanud Eesti noormehed võitsid reedel Šveitsi koondist, kuid pidid laupäeval tunnistama Iisraeli paremust.

Eesti oli Iisraelist parem kolmandal veerandil (19:16), kuid ülejäänud mängu juhtis kindlalt vastane (28:19, 19:11, 28:21).

Eesti resultatiivseim oli taas Robert Kangur, kes viskas 16 punkti, Daniel Kaljula ja Ruudi Talviste toetasid mõlemad meeskonda 11 punktiga ning Marten Miilen lisas kümme punkti.

Iisraeli resultatiivseim oli Eilon Sokolovski, kes tõi meeskonnale lausa 32 punkti.

Eesti lõpetas turniiri 14. kohaga. Võidu korral oleks Eesti püsima jäänud A-divisjoni, kuid kaotuse tõttu langeb meeskond astme võrra madalamale.