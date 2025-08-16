X!

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

Korvpall
Eesti resultatiivseim oli Robert Kangur
Eesti resultatiivseim oli Robert Kangur Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli U-16 Euroopa meistrivõistlustel jäid Eesti noormehed laupäeval alla Iisraelile 70:91 ning turniir lõpetati 14. kohaga.

Teisipäeval kaheksandikfinaalis suurelt tiitlikaitsjale Prantsusmaale ning seejärel Saksamaale kaotanud Eesti noormehed võitsid reedel Šveitsi koondist, kuid pidid laupäeval tunnistama Iisraeli paremust.

Eesti oli Iisraelist parem kolmandal veerandil (19:16), kuid ülejäänud mängu juhtis kindlalt vastane (28:19, 19:11, 28:21).

Eesti resultatiivseim oli taas Robert Kangur, kes viskas 16 punkti, Daniel Kaljula ja Ruudi Talviste toetasid mõlemad meeskonda 11 punktiga ning Marten Miilen lisas kümme punkti.

Iisraeli resultatiivseim oli Eilon Sokolovski, kes tõi meeskonnale lausa 32 punkti.

Eesti lõpetas turniiri 14. kohaga. Võidu korral oleks Eesti püsima jäänud A-divisjoni, kuid kaotuse tõttu langeb meeskond astme võrra madalamale.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

korvpalliuudised

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

13.08

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

videod

sport.err.ee uudised

16:58

VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

16:24

Enok ja Simm kindlustasid autoralli Soome meistritiitli

15:49

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

15:18

VIDEO | Eesti koondise kapten lõi Ungari karikavõistlustel iluvärava

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

14:16

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

12:34

Rekordilise Ülemiste ööjooksu võitsid Karel Hussar ja Liis Grete Hussar

12:03

Algasid Baltikumi suurimad suvemängud

11:35

Vikerraadio saatesse tuleb külla Irina Kikkas-Nõomaa

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

10:46

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

10:17

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

loetumad

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo