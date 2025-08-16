Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

Tegemist on kiiresti populaarsust koguva rattaspordi distsipliiniga, mis ühendab kruusateed, metsarajad ja maanteed, mis on ideaalne kombinatsioon looduse ja sportliku väljakutse austajatele.

Võistlusrada pikkusega 90 km kulgeb mööda Ida-Virumaa kauneimaid ja põnevamaid teid. Osaleda saavad kõik 19–65+ aastased ratturid nii litsentsiga sportlased kui ka harrastajad. Meistrivõistluste arvestusse lähevad tulemused vaid litsentsiga sõitjatel, kuid rajale on oodatud kõik.