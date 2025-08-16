X!

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlused gravelis 2025 toimuvad Sinimäel
Autor/allikas: ejl.ee
Jalgrattasport

7. septembril 2025 toimuvad Eesti meistrivõistlused gravel-rattasõidus, mille keskuseks on Sinimäe alevik Ida-Virumaal.

Tegemist on kiiresti populaarsust koguva rattaspordi distsipliiniga, mis ühendab kruusateed, metsarajad ja maanteed, mis on ideaalne kombinatsioon looduse ja sportliku väljakutse austajatele.

Võistlusrada pikkusega 90 km kulgeb mööda Ida-Virumaa kauneimaid ja põnevamaid teid. Osaleda saavad kõik 19–65+ aastased ratturid nii litsentsiga sportlased kui ka harrastajad. Meistrivõistluste arvestusse lähevad tulemused vaid litsentsiga sõitjatel, kuid rajale on oodatud kõik.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

