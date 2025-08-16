Rekordilise Ülemiste ööjooksu võitsid Karel Hussar ja Liis Grete Hussar

Ülemiste ööjooks jätkub laupäeval, mil kavas on poolmaraton, veerandmaraton ja 5,27 km.

​10 km distantsi lõpetas 1420, 5 km distantsi 1763 ning kostüümijooksu 180 osavõtjat ehk Ülemiste ööjooksu esimesel päeval startis rekordiline arv jooksjaid. Osavõtunumbritele lisanduvad lastejooksude osavõtjat.

Naistest oli kiireim Hanka Mühlberg, kellele märgiti tulemuseks 18.20. Teise koha sai ajaga 18.49 Maria Veskla, kaotades võitjale 29 sekundiga. Talle järgnes kolmandana Kristina Dzjuba (19.27).

Lühema, 5 km pikkuse distantsi võitis Remi Edur, kelle võiduajaks fikseeriti 15.37. Teise koha pälvis Martin Vilismäe, kes jäi võitjast maha 19 sekundiga (15.56). Kolmandana lõpetas Kait Värat, tema tulemuseks oli 17.19.

Naistest oli kiireim samuti mulluse teise koha esikoha vastu vahetanud Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 35.55. Teise koha sai ajaga 36.17 Helen Bell, kes kaotas võitjale 22 sekundiga. Talle järgnes kolmandana Pille Hinn (37.59).

Teise koha pälvis Deniss Šalkauskas jäädes võitjast maha napi 6 sekundiga (31.27). Kolmandana lõpetas Raido Ränkel, tema tulemuseks oli 33.28, vahendab Marathon100.com .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: