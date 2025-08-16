X!

Vikerraadio saatesse tuleb külla Irina Kikkas-Nõomaa

Irina Kikkas-Nõomaa
Irina Kikkas-Nõomaa Autor/allikas: ERR
Vikerraadio saatesarja "Me oleme tšempionid!" käesoleva nädala külaline on ainus olümpial võistelnud Eesti iluvõimleja Irina Kikkas-Nõomaa.

Sport ja muusika moodustavad iluvõimlemises ideaalse terviku.

Irina Kikkas-Nõomaa on ainus olümpial võistelnud Eesti iluvõimleja. Praegu töötab ta treenerina ja innustab noori võimlejaid.

Kuidas valis ta oma kavadele muusikat? Milline muusika inspireerib teda kui koreograafi ja mida kuulab ta vabal ajal?

Vastused nendele küsimustele koos stiilinäidetega saab saatest "Me oleme tšempionid" pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Juhan Kilumets. 

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

