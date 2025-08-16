X!

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

Korvpall
Serbia ja Tšehhi vaheline kohtumine
Serbia ja Tšehhi vaheline kohtumine Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Korvpall

Serbia saavutas EM-iks valmistudes järjekordse võidu, alistades Tšehhi 113:84.

Mäng oli kohe algusest Serbia poole kaldu, kuna meeskond läks avaveerandi esimestel minutitel 14:3 juhtima ega vaadanud enam tagasi.

Serbia jätkas eduseisu suurendamist kuni viimaste minutiteni, kui põhistaarid jätsid viimase veerandi üldse vahele.

Serbia resultatiivseim mängija oli Bogdan Bogdanovic 20 punktiga, Nikola Jokic lisas 18 minutiga 12 punkti ja kuus resultatiivset söötu.

Tšehhi parim oli Martin Kriz 12 punktiga. Ondrej Hanzlik, Martin Peterka ja Jan Zidek lisasid kõik 11 punkti.

Serbia peab järgmise kohtumise Saksamaaga.

Korvpalli EM algab 27. augustil. Samal päeval kohtub Serbia Eestiga ning Tšehhi Portugaliga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

