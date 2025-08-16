X!

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Cincinnatis toimuval ATP Masters taseme tenniseturniiril jõudis poolfinaali Carlos Alcaraz (ATP 2.), kes alistas veerandfinaalis Andrei Rubljovi (ATP 11.) 6:3, 4:6, 7:5.

Hispaanlane haaras esimese setiga ohjad, kuid vastane viigistas seisu. Pingelises ja otsustavas kolmandas setis hakkas aga Rubljovi tase kõikuma. Ta tegi kaks topeltviga, sealhulgas ühe matšpallis.

"Säilitasin kogu aeg positiivse hoiaku, kuigi teises setis kaotasin paar korda keskendumisvõime," ütles Alcaraz. "Kui mängid kellegi sellise vastu nagu Andrei ja kaotad kahe või kolme punkti juures keskendumise, võib see sulle maksta seti või peaaegu kogu matši. Jäin vaimselt tugevaks ja selle üle olen kõige uhkem."

Kaks tundi ja 17 minutit kestnud veerandfinaali järel jõudis Alcaraz teist korda selle turniiri nelja parema hulka ja 12. korda ATP 1000 kategooria poolfinaali.

Poolfinaalis läheb hispaanlane vastu Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes alistas veerandfinaalis ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 6.) 6:2, 6:2.

Teises poolfinaalis kohtuvad kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud ja üllatanud Terence Atmane' (ATP 136.) ja maailma esireketi Jannik Sinner.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

tenniseuudised

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

14.08

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

13.08

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

13.08

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

13.08

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

13.08

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

12.08

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Malsroos sai rattaorienteerumise MM-il 12., Hirv 15. koha

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

15.08

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15.08

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15.08

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

loetumad

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo