Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

Hispaanlane haaras esimese setiga ohjad, kuid vastane viigistas seisu. Pingelises ja otsustavas kolmandas setis hakkas aga Rubljovi tase kõikuma. Ta tegi kaks topeltviga, sealhulgas ühe matšpallis.

"Säilitasin kogu aeg positiivse hoiaku, kuigi teises setis kaotasin paar korda keskendumisvõime," ütles Alcaraz. "Kui mängid kellegi sellise vastu nagu Andrei ja kaotad kahe või kolme punkti juures keskendumise, võib see sulle maksta seti või peaaegu kogu matši. Jäin vaimselt tugevaks ja selle üle olen kõige uhkem."

Kaks tundi ja 17 minutit kestnud veerandfinaali järel jõudis Alcaraz teist korda selle turniiri nelja parema hulka ja 12. korda ATP 1000 kategooria poolfinaali.

Poolfinaalis läheb hispaanlane vastu Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes alistas veerandfinaalis ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 6.) 6:2, 6:2.

Teises poolfinaalis kohtuvad kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud ja üllatanud Terence Atmane' (ATP 136.) ja maailma esireketi Jannik Sinner.