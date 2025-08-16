Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

Rõbakina domineeris avasetis ja kogus maailma esireketi vastu 11 ässa. Võidu kindlustas ta 74 minutiga.

"Olen serviga rahul. See oli täna võti," ütles Rõbakina. "Kui tema oleks hästi servima hakanud, oleks matš olnud hoopis teistsugune. Loodan lihtsalt nii ka jätkata."

2022. aasta Wimbledoni võitja Rõbakina kohtub nüüd nelja parema seas poolatari Iga Swiatekiga (WTA 3.), kes võitis Anna Kalinskajat (WTA 34.) 6:3 6:4.

Swiateki jaoks on see hooaja neljas WTA 1000 taseme poolfinaal.

Teises poolfinaalis kohtuvad Veronika Kudermetova (WTA 4.) ning itaallanna Jasmine Paolini (WTA 5.).

Kudermetova alistas veerandfinaalis Varvara Gracheva (WTA 103.) 6:1, 6:2 ning Paolini oli üle ameeriklannast Coco Gauffist (WTA 2.) 2:6, 6:4, 6:3.