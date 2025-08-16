Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

Everestinguga alustati varahommikul kell 5.25 koos päikesetõusuga ning Tossebergsklätteni tõusul sõideti üles-alla 45 korda. Tõus oli 1,82 kilomeetrit pikk ja keskmise kaldenurgaga 10,8 protsenti. Esimesena lõpetas 45 ringi (8865 tõusumeetrit) Risto Reinpõld ajaga 10 tundi ja 22 minutit. Ühtlasi on see ametlikult läbi aegade kiireim eestlaste tehtud aeg.

Reinpõldi sõnul oli tema eesmärk minna Everestingut lihtsalt läbima, kuid lihtsalt läbida pole seda muidugi võimalik. "Olles korduvalt L'Etape du Tour de France'il raskutesse sattunud, teadsin, et see 11 protsendiline tõusunurk saab väga ebamugav olema ja seetõttu oli aukartus selle ettevõtmise ees suur," ütles Reinpõld.

"Minu strateegia oli üldse mitte mõelda ja hommikul koos teistega lihtsalt liikuma hakata. Tempo sai valitud enesetunde ja emotsiooni pealt ning numbrite jälgimisest hoidusin. Oli lihtsam elada. Ainuke asi, mida nii-öelda sunniviisiliselt tegin, oli järjepidev "söömine" või peaks ütlema kõrge süsivesikute sisaldusega toidu sisse ajamine, mis on hädavajalik sellise pikkusega pingutuse korral. Viimasele ringile minnes tabas mind kummaline kergus. Korraga oli suur rõõm sellest, et rohkem ei pea seda enam tegema ja sügav rahuldus sellest, et see tehtud sai!"

Siim Pille otsustas teha 46 ringi (9069 tõusumeetrit) ja lõpetas koguajaga 11 tundi ja 33 minutit. Pille sõnul tuli talle Everestimise soov veebruaris, kui pakuti välja võimalust seda ühiselt koos teistega teha.

"See oli hea kauge eesmärk, mida hooajaks seada, et jätkuks motivatsiooni treenida," ütles Pille. "Algul ma väga ei süvenenud, mida see endast päriselt kujutab, selleni jõudsin alles kuu aega enne üritust. Õnneks oli selleks ajaks koostöös treener Karmen Reinpõldiga saavutatud elu parim vorm ja siis mõtlesin, et kui mitte nüüd, siis millal veel."

Rootsi kohale jõudes tabas Pillet korralik pingelangus, sest tõus oli oodatust mõistlikuma kaldenurgaga. Lisaks hoidis tõusu vaheldusrikkus vaimu värskena.

"Eriti siis, kui raskeks läks, oli alati oodata mõnda kurvi või laugemat osa," jätkas Pille, kes teadis algusest peale, et lõpuks hakkab talle tõenäoliselt liiga tegema aeg. "Tahtsin kohe algusest värske vaimuga võimalikult palju tõusumeetreid kätte saada. Raskeks läks seitsmendal tunnil ja päris ära lagunesin kümnendal. Õnneks sundisid edasi pingutama tõusul jõudsalt liikuvad kaaslased, sest ega ma väga kehvem ei tahtnud olla," rääkis ta.

"Palju abi oli ka toetusmeeskonnast, kes siis, kui ise enam midagi aru ei saanud, surusid õigel ajal joogipudeli või geeli kätte ja hoidsid meeleolu positiivsena. Toredaks läksid uuesti viimased kolm ringi, kui olin kuidagi suuremast august välja saanud. Lõpetades oli suhteliselt raske uskuda, et ma tõesti lõppu jõudsin ja eks natuke oli uhke tunne ka!"

Mattias Tiitson lõpetas Everestingu 13 tunni ja 14 minutiga. Tiitsoni sõnul kuulis ta Everestingust Karmen Reinpõldilt ja algul väga tõsiselt seda üritust ei võtnud. Eriti, kui Portugalis puhkusel olles sai rattaga sõidetud paarituhande tõusumeetriseid päevi.

"See lihtsalt ei tundunud realistlik ettevõtmine," ütles Tiitson, keda mõte kuklasse kummitama jäi. "Kolm päeva hiljem otsustasin väljakutse siiski vastu võtta. Suurt ettevalmistust spetsiaalse treeningu näol ei teinud, sest suvel on vorm nagunii üsna hea. Keskendusin rohkem ratta ettevalmistamisele ja kehakaalu vähendamisele. Esimene õnnestus, teine mitte just eriti."

Tiitson tõi välja, et ideaalsemaid tingimusi Everestimiseks ei oleks saanud tahta. Päeva jooksul oli maksimaalne temperatuur 20 kraadi ja kõrvetava päikese eest kaitses pilvine taevas. Lisaks hoolitsesid Karmen Reinpõld ja Liisi Alamaa korraldusliku poole eest.

"Kohe alguses sai selgeks, et kaaskannatajad Risto ja Siim on hoopis suurema kaliibriga mehed ja ma saan rahulikult oma sõitu sõita. Kui jalad pidid tegema läbi 45 järsku tõusu ja järsku laskumist, siis emotsioonid tegid päeva jooksul ühe pika laskumise ja ühe kergema tõusu," lisas Tiitson.

"Eriti raskeks läks kahe kolmandiku peal, kus haamer kallale kippus ja hakkas tunduma, et asi vist ikkagi ei õnnestu. Samuti kummitas masendav mõte, et hetkel mil Risto ja Siim saavad õhtule, on mul veel kolm tundi kannatamist ees."

"Veidi pikemad pausid ning Liisi ja Karmeni poolt õigel hetkel öeldud õiged mõtteterad aga aitasid raskest kohast üle. Eriti paranes meeleolu hetkest, kui jäänud oli veel kümme ringi. Siis hakkasin uskuma, et olgu mis on, aga vähemalt pooleli asi ei jää," jätkas Tiitson.

"Finišis oli tunne muidugi rõõmus: eelkõige sellepärast, et rohkem sõitma ei pea. Eks veidi hiljem tuli ka rahulolu saavutusest endast, kuid nagu ikka, kipub see praktikas hajuma palju kiiremini kui kujutlustes. Juba tulebki hakata uutele väljakutsele mõtlema."

Teadaolevalt on ametlikult õues rattaga Everestingu sooritanud nüüd kümme eestlast: Priit Salumäe, Evgeni Nikolaevski, Alo Alunurm, Siim Vollmer, Juss Apivala, Karmen Reinpõld, Liisi Alamaa, Risto Reinpõld, Siim Pille ja Mattias Tiitson. Seejuures on Karmen ja Risto Reinpõld esimene Eesti abielupaar, kes on Everestingu läbi teinud. Kokku on maailmas tehtud Everestingut 33083 korda.