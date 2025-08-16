X!

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

Reedel jätkusid Austrias Badenis U-22 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused rannavõrkpallis, kus jõudsid alagrupist edasi Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp.

Alles U-18 vanuseklassi kuuluvad Lukas ja Lepp pidasid reedel viimase põhiturniiri kohtumise, kus tunnistati Hollandi paari Trijntje Veerbeeki ja Floor Hogenhouti 2:0 (21:9, 21:17) üleolekut, vahendab volley.ee.

Alagrupimängud lõpetasid Lukas ja Lepp seega ühe võidu ja kahe kaotusega ning laupäeval jätkavad neiud turniiri play-offis 24 parema paari seas. Eesti duo vastaseks on Saksamaa paar Clara Dreßen ja Mila Jancar ning mäng leiab aset Eesti aja järgi kell 9.30.

Lisaks Lukasele ja Lepale esindasid EM-il Eestit Tobias Penasse ja Aleks Kalle, kellel jäi võistlusel võiduarve avamata. Reedel lisandus ühele neljapäevasele kaotusele veel kaks, kui esmalt jäädi 0:2 (6:21, 4:21) alla austerlastele Michael Mario Klemenile ja Philipp Sponerile, seejärel samuti 0:2 (9:21, 17:21) Norra paarile Even Stray Aasile ja Adrian Molile.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

