Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

Naiste teivashüppes alustas Eesti rekordinaine Marleen Mülla kolme õnnestunud hüppega ning alistas siis teisel katsel ka kõrguse 4.50, mis tõi talle lõpuks kuuenda koha. Tema tänavu mais USA-s hüpatud rahvusrekordiks on 4.57.

Kolm nädalat tagasi Euroopa noorte olümpiafestivalil omaealiste maailmarekordiks 4.52 hüpanud 17-aastane Allika Inkeri Moser ületas reedel 4.30 ja sai kümnenda koha. Sealjuures olid mõlemad eestlannad paremad teivashüppe valitseja Armand Duplantise nooremast õest Johannast, kes piirdus Poolas 4.10 ja viimase ehk 12. kohaga.

Naiste teivashüppe võitis 4.70 ületanud prantslanna Marie-Julie Bonnin, Ungari rekordi kordamine (4.60) tõi teise koha Hanga Kleknerile.

Naiste kõrgushüppes sai Elisabeth Pihela ühe hüppega üle nii 1.75, 1.80 kui 1.84 peale seatud latist, aga 1.88 enam peale ei jäänud. Tema tänavuse hooaja parimaks on sisekergejõustiku EM-il ületatud 1.89. Esikoha teenis täpselt kaks meetrit ületanud olümpiavõitja Jaroslava Mahutšihh, 1.97 ületas Nicola Olyslagers.

Poola Teemantliiga etapi peamine võistluspäev leiab aset laupäeval, võistlustulle astub siis ka teine Duplantis ning lisaks on kavas eeldatavalt kõrgetasemelised sprindid, meeste kõrgus- ja naiste kaugushüpe ning meeste 400 meetri tõkkejooks, kus on stardis ka Karsten Warholm.