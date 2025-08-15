X!

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

Kergejõustik
Marleen Mülla
Marleen Mülla Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL
Kergejõustik

Kergejõustiku Teemantliiga etapil Poolas olid reedel võistlustules kolm eestlannat, kellest teivashüppaja Marleen Mülla saavutas kuuenda koha.

Naiste teivashüppes alustas Eesti rekordinaine Marleen Mülla kolme õnnestunud hüppega ning alistas siis teisel katsel ka kõrguse 4.50, mis tõi talle lõpuks kuuenda koha. Tema tänavu mais USA-s hüpatud rahvusrekordiks on 4.57.

Kolm nädalat tagasi Euroopa noorte olümpiafestivalil omaealiste maailmarekordiks 4.52 hüpanud 17-aastane Allika Inkeri Moser ületas reedel 4.30 ja sai kümnenda koha. Sealjuures olid mõlemad eestlannad paremad teivashüppe valitseja Armand Duplantise nooremast õest Johannast, kes piirdus Poolas 4.10 ja viimase ehk 12. kohaga.

Naiste teivashüppe võitis 4.70 ületanud prantslanna Marie-Julie Bonnin, Ungari rekordi kordamine (4.60) tõi teise koha Hanga Kleknerile.

Naiste kõrgushüppes sai Elisabeth Pihela ühe hüppega üle nii 1.75, 1.80 kui 1.84 peale seatud latist, aga 1.88 enam peale ei jäänud. Tema tänavuse hooaja parimaks on sisekergejõustiku EM-il ületatud 1.89. Esikoha teenis täpselt kaks meetrit ületanud olümpiavõitja Jaroslava Mahutšihh, 1.97 ületas Nicola Olyslagers.

Poola Teemantliiga etapi peamine võistluspäev leiab aset laupäeval, võistlustulle astub siis ka teine Duplantis ning lisaks on kavas eeldatavalt kõrgetasemelised sprindid, meeste kõrgus- ja naiste kaugushüpe ning meeste 400 meetri tõkkejooks, kus on stardis ka Karsten Warholm.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

19:09

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

13.08

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

09.08

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

09.08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

09.08

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

sport.err.ee uudised

20:09

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

19:51

Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast

19:10

VAATA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat Uuendatud

19:09

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

18:51

Malsroos sai rattaorienteerumise MM-il 12., Hirv 15. koha

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo