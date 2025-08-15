X!

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

Jalgpall
Jalgpalli naiste meistriliiga: Tartu JK Tammeka - JK Tallinna Kalev
Jalgpalli naiste meistriliiga: Tartu JK Tammeka - JK Tallinna Kalev Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Koduses naiste jalgpalli Meistriliigas peetakse laupäeval 14. mänguvoor ning seekord jõuab kodune tippjalgpall Tabasallu, Elvasse, Sakku ja Tartusse.

Valitsev Eesti meister Flora sõidab laupäeval Elvasse ning vastamisi lähevad sel hooajal kõige enam ja kõige vähem punkte kogunud tiimid. Flora on tunnistanud seni ainult võite ning täisedu annab tabelis mõistagi esikoha, Elval on 12 peetud mänguga kirjas 1 võit ja 1 viik, millega ollakse praegu tabeli põhjas, vahendab jalgpall.ee.

Esimest korda mängiti tänavu omavahel märtsis ning siis sai Flora kirja 4:0 võidu, kaks väravat lõi Anželika Jotkina, ühe lisasid Lisette Tammik ja Liselle Palts. Elva linnastaadionil kõlab avavile laupäeval kell 12.30.

Samal kellaajal pannakse pall mängu Tabasalu Arenal, kus lähevad vastamisi JK Tabasalu ja Tallinna Kalevi naiskond. Mõlemad naiskonnad on pidanud tänavu Meistriliigas 13 mängu. Tabasalu on 19 punktiga neljandal ning Kalev 15 punktiga kuuendal real.

Kell 15.00 pannakse pall mängu Saku staadionil, kus Sporting võõrustab Tallinna FC Ararati. Tiimid on ajaloos kohtunud neli korda ning mõlemal on kirjas kaks võitu. Viimati oli aprillis 2:0 üle Ararat, kui Saku vastu skoorisid Anastasija Južaninova ning Luiza Ghazaryan.

Mängupäeva lõpetavad Tartu Tammeka ja Viimsi JK, kes kohtuvad Tartus Coop staadionil. Viimsi on seni pidanud tänavu 13 mängu ja teeninud 23 punkti, mis annab tabelis kolmanda koha. Tammeka on kuue punktiga eelviimane.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14.08

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

13.08

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

sport.err.ee uudised

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

loetumad

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo