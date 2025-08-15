Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

Koduses naiste jalgpalli Meistriliigas peetakse laupäeval 14. mänguvoor ning seekord jõuab kodune tippjalgpall Tabasallu, Elvasse, Sakku ja Tartusse.

Valitsev Eesti meister Flora sõidab laupäeval Elvasse ning vastamisi lähevad sel hooajal kõige enam ja kõige vähem punkte kogunud tiimid. Flora on tunnistanud seni ainult võite ning täisedu annab tabelis mõistagi esikoha, Elval on 12 peetud mänguga kirjas 1 võit ja 1 viik, millega ollakse praegu tabeli põhjas, vahendab jalgpall.ee.

Esimest korda mängiti tänavu omavahel märtsis ning siis sai Flora kirja 4:0 võidu, kaks väravat lõi Anželika Jotkina, ühe lisasid Lisette Tammik ja Liselle Palts. Elva linnastaadionil kõlab avavile laupäeval kell 12.30.

Samal kellaajal pannakse pall mängu Tabasalu Arenal, kus lähevad vastamisi JK Tabasalu ja Tallinna Kalevi naiskond. Mõlemad naiskonnad on pidanud tänavu Meistriliigas 13 mängu. Tabasalu on 19 punktiga neljandal ning Kalev 15 punktiga kuuendal real.

Kell 15.00 pannakse pall mängu Saku staadionil, kus Sporting võõrustab Tallinna FC Ararati. Tiimid on ajaloos kohtunud neli korda ning mõlemal on kirjas kaks võitu. Viimati oli aprillis 2:0 üle Ararat, kui Saku vastu skoorisid Anastasija Južaninova ning Luiza Ghazaryan.

Mängupäeva lõpetavad Tartu Tammeka ja Viimsi JK, kes kohtuvad Tartus Coop staadionil. Viimsi on seni pidanud tänavu 13 mängu ja teeninud 23 punkti, mis annab tabelis kolmanda koha. Tammeka on kuue punktiga eelviimane.