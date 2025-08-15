VAATA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

Kodune jalgpalli Premium liiga jätkub reede õhtul, kui Pärnu JK Vaprus võõrustab 24. mänguvooru kohtumises Tartu JK Tammekat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.20, mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marek Lemsalu, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Pärnu ja Tammeka on sel hooajal kohtunud kahel korral ning mõlemad mängud on lõppenud Vapruse võiduga: märtsi lõpus lõid pärnakad võõrsil viis vastuseta väravat, mais teenisid nad kodumurul 2:1 võidu.

Vaprus tuleb reedesele mängule hea hooga, sest viimases kolmes mängus on teenitud kaks võitu ja üks viik, kuid liigatabelis istutakse eikellegimaal, sest viiendal kohal asetsev JK Narva Trans on üheksa punkti kaugusel ja seitsmendal kohal olev Harju JK Laagri 11 punkti kaugusel.

Realistlik võimalus tabeli tippu pürgida võib olla küll läinud, aga iga mäng on tähtis ja kodupublikule tahetakse võidurõõmu pakkuda. "Tahame oma head hoogu jätkata. Hoiame liinid korras ja pea värske, tuleb anda korralik lahing, et tulemust saada," ütles Vapruse treener Henri Rüütli.

Tammeka on eelmainitud Harju Laagriga ühel pulgal ning jahib võõrsil oma hooaja seitsmendat võitu. "Vaprus on väga energiline võistkond, nii palliga kui pallita. Selleks, et nende vastu hea tulemus teha, peame suutma mängida organiseeritult ja oma mängu peale suruda," ütles poolkaitsja Herman Pedmanson. "Loodan Pärnust tagasi Tartusse sõita positiivse emotsiooniga, nii et tean, et andsime võistkonnana endast kõik ja saime kolm punkti kätte."