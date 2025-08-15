X!

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

Premium liiga
Premium liiga

Kodune jalgpalli Premium liiga jätkub reede õhtul, kui Pärnu JK Vaprus võõrustab 24. mänguvooru kohtumises Tartu JK Tammekat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.20, mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marek Lemsalu, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Pärnu ja Tammeka on sel hooajal kohtunud kahel korral ning mõlemad mängud on lõppenud Vapruse võiduga: märtsi lõpus lõid pärnakad võõrsil viis vastuseta väravat, mais teenisid nad kodumurul 2:1 võidu.

Vaprus tuleb reedesele mängule hea hooga, sest viimases kolmes mängus on teenitud kaks võitu ja üks viik, kuid liigatabelis istutakse eikellegimaal, sest viiendal kohal asetsev JK Narva Trans on üheksa punkti kaugusel ja seitsmendal kohal olev Harju JK Laagri 11 punkti kaugusel.

Realistlik võimalus tabeli tippu pürgida võib olla küll läinud, aga iga mäng on tähtis ja kodupublikule tahetakse võidurõõmu pakkuda. "Tahame oma head hoogu jätkata. Hoiame liinid korras ja pea värske, tuleb anda korralik lahing, et tulemust saada," ütles Vapruse treener Henri Rüütli.

Tammeka on eelmainitud Harju Laagriga ühel pulgal ning jahib võõrsil oma hooaja seitsmendat võitu. "Vaprus on väga energiline võistkond, nii palliga kui pallita. Selleks, et nende vastu hea tulemus teha, peame suutma mängida organiseeritult ja oma mängu peale suruda," ütles poolkaitsja Herman Pedmanson. "Loodan Pärnust tagasi Tartusse sõita positiivse emotsiooniga, nii et tean, et andsime võistkonnana endast kõik ja saime kolm punkti kätte."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

09.08

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

09.08

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

05.08

Premium liiga juuni ja juuli parimateks valiti Ojamaa ning Torres

05.08

Vaprus lõpetas suvise võidupõua

05.08

Kalju kapten tõmbas pika pausi järel kindad uuesti kätte

03.08

Paide ja Kalju teenisid võidulisa

02.08

Flora naaseb Narvast viigipunktiga

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo