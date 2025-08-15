X!

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

Autoralli
Autoralli

Reedel antakse Lahtis start autoralli Soome meistrivõistluste kuuendale etapile Future SM Ralli. Võistlusele registreerus koguni 190 võistluspaari, SM2 võistlusklassis stardivad liidritena eestlased Patrick Enok ja Silver Simm.

Kaasaegsete autode stardirivi avavad Soome meistrivõistluste SM1 klassi liidrid Esapekka Lappi ja Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2), kellel on võimalus sel nädalavahetusel kindlustada endale SM1 klassi meistritiitel. 90 MM-rallil startinud Lappi seni ainus Soome meistritiitel pärineb hooajast 2012, kirjutas autosport.ee.

Lahtis on stardis ka Toyota Gazoo Racing meeskonna piloot Sami Pajari, kelle Toyota Altezza RS200 auto kõrvalistmel võtab koha sisse Janne Ahtovirta. Lahti Historic Rally stardirvi avab võistluse seitsmekordne võitja Jari-Matti Latvala, kelle Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) kõrval istub Janni Hussi.

Enok ja Simm stardivad hooaja eelviimasele etapile SM2 klassi liidritena. Viiest seni sõidetud rallist neljal osalenud ja need kõik võitnud 19-aastane Enok juhib punktiarvestust lähima jälitaja Pekka Keski-Korsu ees 42 punktiga. Enokist saaks kolmas Eesti piloot, kes võitnud Soome meistritiitli. Viimati võidutsesid eestlased Soomes 2014. aastal, kui SM1 klassis olid hooaja kokkuvõttes parimad Karl Kruuda - Martin Järveoja ja SM2 arvestuses Kaspar Koitla - Mait Laidvee.

Lisaks Enokile ja Simmile osalevad Lahti rallil Kristjan Kajakas ja Kirke Roopalu (Subaru Impreza WRX STi).

Reedel sõidetakse Future SM rallil kuus ja laupäeval kolm kiiruskatset. Kahe päevaga tuleb võistlejatel läbida 103,86 katsekilomeetrit. Ralli lõpeb laupäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

