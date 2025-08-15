Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

Võõrsil toimunud avamängus 3:2 võidu teeninud oli edasipääsus kinni kuni korduskohtumise 89. minutini, mil Differdange värava lõi ning mängu lisaajale viis. Levadial õnnestus seal varakult skoorida, kuid külalised viigistasid 106. minutil ning murdsid siis Levadia ja A. Le Coq Arenale tulnud 4000 pealtvaataja südamed, kui lõid 118. minutil võiduvärava.

Levadia kaotas korduskohtumise kodus 1:3 ning langes Konverentsiliigas konkurentsist. "Väga raske on emotsionaalselt praegu," ütles Levadia kapten Rasmus Peetson pärast mängu ERR-ile.

"Esimene poolaeg kontrollisime mängu, pall oli meie käes, aga midagi ohtlikku ei saanud. Meil ei olnud nurgalööke ega midagi, nad seisid taga väga rahulikult. Me ei teinud jookse selja taha, mäng jäi ümmarguseks," selgitas kapten mängu käiku. "Teine poolaeg nad muutsid oma mängu,tulid natuke kõrgemalt pressima ja kahjuks me ei suutnud lõpus seda ära hoida."

Kas Peetson nägi, et meeskond jäi normaalaja lõpus passiivseks? "Kindlasti oleks saanud igaüks natuke paremini tegutseda. Tuli pikk pall, põrkas maha, keegi sai jala vahele ja rikošett oli. Minu tagant jooksis mees välja, ma ei jõudnud pallile reageerida, et sinna vahele saaks ja mees jäi üks-ühele," ütles ta.

Levadia on koduses Premium liigas tabeli tipus, aga peab nüüd valusast kaotusest toibuma. "Eks näis. Väga keeruline on midagi praegu öelda. Me tahtsime seda väga palju," sõnas löödud Peetson.

Differdange kohtub Konverentsiliiga neljandas eelringis Kosovo meisterklubi Dritaga, kes pidi Euroopa liigas tunnistama Rumeenia klubi FCSB paremust.