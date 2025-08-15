X!

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

Jalgpall
Rasmus Peetson
Rasmus Peetson Autor/allikas: ERR
Jalgpall

Tallinna FCI Levadia mängis maha suurepärase võimaluse Euroopa Konverentsiliigas edasipääseda, kui pidi kolmanda eelringi korduskohtumises A. Le Coq Arenal Luksemburgi klubi Differdange'i paremust tunnistama.

Võõrsil toimunud avamängus 3:2 võidu teeninud oli edasipääsus kinni kuni korduskohtumise 89. minutini, mil Differdange värava lõi ning mängu lisaajale viis. Levadial õnnestus seal varakult skoorida, kuid külalised viigistasid 106. minutil ning murdsid siis Levadia ja A. Le Coq Arenale tulnud 4000 pealtvaataja südamed, kui lõid 118. minutil võiduvärava.

Levadia kaotas korduskohtumise kodus 1:3 ning langes Konverentsiliigas konkurentsist. "Väga raske on emotsionaalselt praegu," ütles Levadia kapten Rasmus Peetson pärast mängu ERR-ile.

"Esimene poolaeg kontrollisime mängu, pall oli meie käes, aga midagi ohtlikku ei saanud. Meil ei olnud nurgalööke ega midagi, nad seisid taga väga rahulikult. Me ei teinud jookse selja taha, mäng jäi ümmarguseks," selgitas kapten mängu käiku. "Teine poolaeg nad muutsid oma mängu,tulid natuke kõrgemalt pressima ja kahjuks me ei suutnud lõpus seda ära hoida."

Kas Peetson nägi, et meeskond jäi normaalaja lõpus passiivseks? "Kindlasti oleks saanud igaüks natuke paremini tegutseda. Tuli pikk pall, põrkas maha, keegi sai jala vahele ja rikošett oli. Minu tagant jooksis mees välja, ma ei jõudnud pallile reageerida, et sinna vahele saaks ja mees jäi üks-ühele," ütles ta.

Levadia on koduses Premium liigas tabeli tipus, aga peab nüüd valusast kaotusest toibuma. "Eks näis. Väga keeruline on midagi praegu öelda. Me tahtsime seda väga palju," sõnas löödud Peetson.

Differdange kohtub Konverentsiliiga neljandas eelringis Kosovo meisterklubi Dritaga, kes pidi Euroopa liigas tunnistama Rumeenia klubi FCSB paremust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14.08

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

13.08

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

13.08

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist

13.08

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

13.08

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

sport.err.ee uudised

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

loetumad

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo