Paide Rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

13. augustil läks lukku Humus Paide Rally 2025 võistlejate nimekiri ning starti on tulemas 98 võistluspaari kümnest riigist.

Lisaks Baltikumi sportlastele on esindatud Rootsi, Poola, Saksamaa, Iisraeli, Jaapani, Suurbritannia ja Monaco võistlejad.

Teiste seas on Paide Rally võistlustardis ka legendaarne Järvamaa rallimees Marko Virkoja koos Jaan Põldsepaga. Nende Subaru kannab võistlusnumbrit üks. Virkoja osales viimati Paides toimunud rallil aastal 2008.

2023. aasta Paide Rally võitjad Priit Koik ja Kristo Tamm stardivad võistlusnumbriga kaks. 

Paide Rally-l stardib ka kolmekordne Jaapani autoralli meister Hiroki Arai, kes keerab Lada VFTS-i rooli. Araile loeb kaarti Reio Rada.

Hiroki Arai stardib Paides esmakordselt. Ta on rallisõpradele tuttav Toyota Gazoo Racing Challenge Program' päevilt, mil MM-Motorsport, praeguse nimega RedGrey Team meeskonna alt võistlesid WRC2 sarjas nii Hiroki Arai kui ka Takamoto Katsuta.

Paide Rally toimub 22.–23. augustil Paide linnas ning Türi ja Järva valla teedel. Kokku sõidetakse viis kiiruskatset, mida läbitakse kahel korral. Võistlustrassi kogupikkus on 147 km.

Paide Rally meeskond on käesolevaks aastaks ehitanud Järva valda kahe kilomeetri ulatuses täiesti uusi teid. Kui siiani on Eesti kõige kiirem ralli sõidetud mööda tasast maad, siis sel aastal saavad kindlasti publikumagnetiks Sandiväsitaja katsel (SS1 ja SS3) olevad Lauda hüpe ja Pumbamaja hüpe.

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

