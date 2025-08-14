Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

Mullu tegid samal velotuuril kohtunikutööd eestlased Jaan Lepajõe ja Janar Jermakov.

Velotuuri üldvõidu pälvis 25-aastane uusmeremaalane Corbin Strong (Israel – Premier Tech), jättes selja taha inglase Thomas Pidcocki (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.11) ja itaallase Christian Scaroni (XDS Astana Team; +0.28). Eesti rattureid tänavu stardis ei olnud.

Arctic Race of Norway on ASO poolt korraldatav võistlus, kus osales kokku 108 ratturit, vahendab ejl.ee .

Eelmisel nädalal Põhja-Norras peetud UCI 2.Pro tasemega velotuuril Arctic Race of Norway osalesid kohtunikena Mikk Vaaks ja Mihkel Nanits.

