X!

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

Jalgrattasport
Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras
Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras Autor/allikas: ejl.ee
Jalgrattasport

Eelmisel nädalal Põhja-Norras peetud UCI 2.Pro tasemega velotuuril Arctic Race of Norway osalesid kohtunikena Mikk Vaaks ja Mihkel Nanits.

Arctic Race of Norway on ASO poolt korraldatav võistlus, kus osales kokku 108 ratturit, vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldvõidu pälvis 25-aastane uusmeremaalane Corbin Strong (Israel – Premier Tech), jättes selja taha inglase Thomas Pidcocki (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.11) ja itaallase Christian Scaroni (XDS Astana Team; +0.28). Eesti rattureid tänavu stardis ei olnud.

Mullu tegid samal velotuuril kohtunikutööd eestlased Jaan Lepajõe ja Janar Jermakov.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

jalgrattauudised

21:07

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

20:38

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

18:47

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

09:12

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10.08

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

10.08

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

09.08

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

09.08

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08.08

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

07.08

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

06.08

Poola velotuuri üldliider kukkus, Mihkels lõpetas 75. kohal

06.08

Olümpiavõitja Evenepoel hakkab sõitma Red Bullis

sport.err.ee uudised

21:07

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

20:38

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

20:00

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

19:28

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

18:47

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

18:15

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

17:46

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

17:15

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

16:45

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

15:37

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

15:07

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:17

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

12:30

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo