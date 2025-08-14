Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

Möödunud nädalal peeti Rootsis Jonköpingis noorte maastikuratturite Euroopa meistrivõistlused, kus oli kavas kolm medaliala: lühirajasõit, võistkondlik teatesõit ja olümpiakross. Stardis oli samuti Eesti koondise noorratturid.

Esmalt peeti teisipäeval individuaalsed ajasõidud, et reastada noored maastikuratturid stardirividesse ja selekteerida välja parimad, kes pääsevad lühirajasõitu, vahendab ejl.ee.

Eesti koondise suured lootused olid Magnus Normakul, kes oli varasemalt just selles formaadis häid tulemusi näidanud. Kahjuks purunes Normakul stardikiirendusel kett ja sellega oli tema hea sõit ning võistkondlik stardikoht teatesõiduks rikutud. Lühirajasõitu pääsesid vaid Carola Hirv (U-15 klassis) ja Marta Mõttus (U-17).

Päev hiljem toimusid teatesõidud, mis olid osaks viimasel päeval peetud olümpiakrossi stardikoridori määramisel. Iga võistleja tegi ühe ringi ja selle aeg pluss individuaalse ajasõidu aeg liideti ning niiviisi moodustuski stardijärjekord olümpiakrossis.

Eesti U-15 klassi tiim koosseisus Carola Hirv, Simon Suppi ja Steven Sumberg pälvis 106 võistkonna konkurentsis 49. koha. Võidu teenis Tšehhi tiim A, teise koha hõivas Šveitsi eratiim The Factory Riders ja pjedestaali viimasele astmele tõusis Tšehhi tiim B.

U-17 vanuseklassis oli Eesti esindatud kahe võistkonnaga, kellest parimana oli MTB Team Estonia 1 (Marta Mõttus, Uku Järv, Magnus Normak) 130 võistkonna konkurentsis 65. kohal. Normaku ebaõnne tõttu starditi viimasest reast. MTB Team Estonia 2 (Berit Grünberg, Egert Tammeleht, Kristo Õruste) finišeeris 95. kohal. Võit läks Poola, kellele järgnesid Šveitsi ja Austria koondised.

Neljapäeval toimunud lühirajasõidus pälvis Hirv 45 startinud U-15 klassi tüdruku hulgas 45. koha. Kaotust võitjale kogunes kaks minutit ja 14 sekundit. Marta Mõttus sai U-17 klassis 39. koha, jäädes parimale alla ühe minuti ja 33 sekundiga. Seejuures olid mõlemad tüdrukud omades vanuseklassides nooremad aastakäigud ning üle poolte võistlejatest üldse lühirajasõitu edasi ei pääsenudki.

Reedel peeti olümpiakross. Esmalt pääsesid stardijoonele 13- ja 14-aastased tüdrukud ja poisid. Kuna startijate hulk oli päris suur, siis olid kõik aastakäigud eraldatud ja nüüd said kõik võistelda omavanustega.

Esimesena sai startida Hirv, kes teenis 13-aastaste tüdrukute arvestuses 28. koha ajaga 33.42. Euroopa meistriks tuli hollandlanna Cheyenne Van Der Meer (27.49). Hirv elas sõidu jooksul üle päris hirmsa kukkumise, aga jäi õnneks terveks ja suutis sõitu jätkata.

Päeva viimases sõidus olid joonel eestlased Suppi ja Sumberg. Sõidu võitis ja Euroopa meistriks tuli itaallane Davide Quattrone, kel kulus kolme ringi läbimiseks täpselt 37 minutit. Sumberg kaotas talle nelja minuti ja 25 sekundiga ning oli sellega 38. Suppi lõpukoht oli 58, kaotust võitjale kogunes viis minutit ja 57 sekundit.

Viimasel päeval oli koondisel tihe päev, sest kavas oli neli võidusõitu ja kõigis oli keegi joonel. Mõttus alustas sõitu väga hästi, kui tõusis tagant lausa 14. positsioonile, aga pidi siis natuke kiire alguse tõttu lõivu maksma. Siiski suutis ta viimaseks ringiks end kokku võtta ja ületas lõpujoone 22. kohal. Võitjale, Yaelle Klauserile Šveitsist kogunes kaotust viis minutit ja 15 sekundit.

Päeva teises stardis olid võistlustules Normak ja Järv. Järv sõitis tõusvas joones ja jõudis koondise parimana 21. kohale. Kaotas võitjale, šveitslasele Aubin Favrele kogunes neli minutit ja 40 sekundit. Normak võitles ka nagu suutis, sest tõusta tuli täitsa tagant, 110 stardikohalt. Ringiajad on pigem tõusvad, kusjuures viimase ringi sai Normak sõidetud lausa minuti kiiremini kui esimese. Lõpuks oli tema koht 55. ja kaotust võitjale oli seitse minutit ja 32 sekundit.

Grünbergi start päeva kolmandas sõidus oli tehniliselt ebakindel ja ringiajad näitasid langevat trendi. Lõpus ilmselgelt pettunud neiu suutis siiski vältida ring varem maha võtmist ja lõpetas ajaga 55.15, teenides 53. koha. Esimese koha sai hollandlanna Isis Versluis, kel kulus kolme ringi läbimiseks 41.36.

Euroopa meistrivõistlused lõpetasid 16-aastased noormehed, kelle hulgas ka Tammeleht ja Õruste. Kui ringiaegade põhjal saab otsustada, et Tammeleht sai sõita suht ühtlaselt ja suutis vältida kukkumiste taha sattumist, siis Õruste jäi kohe avaringil vähemalt kolme kukkumise taha. Õnneks ise ei kukkunud ja sai jätkata, aga aega läks sinna parajalt. Oma parima ringiaja suutis ta välja sõita alles viimasel ringil, mis oli 1.37 kiirem kui esimene ring.

Sõidu võitis ajaga 46.06 šveitslane Karim Marwan Barhoumi, Tammeleht lõpetas 74. kohal (+7.34) ja Õruste 80. kohal (+8.00).

Järgmisel aastal toimuvad noorte Euroopa meistrivõistlused Taanis.