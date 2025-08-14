X!

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

Jalgpall
Vaata galeriid
43 pilti
Jalgpall

Tallinna FCI Levadia kaotas jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga kolmanda eelringi korduskohtumises 1:3 Luksemburgi klubi Differdange'ile ning vastasmeeskond võitis kahe mängu kokkuvõttes 5:4.

Kohtumise esimene poolaeg kulges suhteliselt võrdselt, kui poolaja pausile mingi seisul 0:0. Ohtlikumad võimalused olid siiski Differdange'il.

Teisel poolajal suutis 89. minutil skoori avada Andreas Buch, kes sai vabalt Levadia kaitsjate vahelt jooksma ning lükkas palli Levadia väravasse ning kuna kahe kohtumise kokkuvõttes oli seis 3:3, mindi lisaajale.

92. minutil lõi Bubacarr Tambedou värava, mängides Differdange'i väravavahist osavalt mööda ning palli lendas tühja väravasse.

106. minutil sai nurgalöögist peaga vabalt löögile Buch, kes suunas palli posti kõrvale võrku. 107. minutil jäi Levadia vähemusse, kui Iboro võitles Buchiga palli nimel ja tõmbas seejärel vastase maha. Mängija jaoks oli see teine kollane kaart.

118. minutil teenis penalti Differdange'i meeskond, kui Peetsonile vilistati kastis käega mäng. Penalti realiseeris Hadji.

Lõpuks võitiski kohtumise Differdange 3:1 ning üldskooriga 5:4.

Levadia langes sellega eurosarjast välja, Differdange'i meeskond mängib Konverentsiliiga play-off'is FCSB (Rumeenia) ja FC Drita (Kosovo) duelli kaotajaga. FCSB ja Drita mängivad omavahel Euroopa liiga kolmandas eelringis. Avamängu võitis FCSB koduväljakul 3:2.

Konverentsiliiga play-off'id peetakse praeguse ajakava kohaselt 21. ja 28. augustil.

Enne mängu:

Peatreener Curro Torrese sõnas enne korduskohtumist, et tuleb mängida veelgi paremini ning plaan on minna mängu võitma.

"Võit on tähtis. Peame paremini mängima, peame mängima nagu eelmises mängus, üksnes veel paremini. Oluline on individuaalset taset tõsta. See on eurosari, siin peab tõhusamalt mängima. [Neljapäeval] on samamoodi," sõnas Torres.

Levadia kapteni Rasmus Peetsoni sõnul on nädala jooksul trennides tähelepanu pööratud eelkõige eelmise mängu väravaolukordadele ning korduskohtumises on vaja kindlasti kaitses paremini mängida.

"Nagu Curro ütles, siis peame parandama oma mängu. Väravad tulid väga lihtsatest olukordadest, mis on välditavad, kus me saame teha paremaid otsuseid. Kaitseliinis langesime liiga palju ära, mis takistas siis enda plaani järgi pressida ja siis sellest tekkisid ka nende variandid," rääkis kapten.

Peetsoni sõnul on neil piisavalt pikk pink ja tihe graafik mehi ei heiduta, kuid üleliia palju ette ei mõelda ning võetakse üks mäng korraga.

Kolmanda eelringi avamängus võõrsil alistas FCI Levadia Differdange 3:2.

Esimesed kolm väravat löödi avapoolajal kuue minuti jooksul: 14. minutil viis Richie Musaba külalised juhtima, 17. minutil Samir Hadji viigistas ja 20. minutil tõrjus Differdange väravavaht Musaba pealelöögi posti, kust tagasipõrganud palli põrutas väravasse Mihkel Ainsalu.

Teise poolaja alguses õnnestus Levadial saavutada kaheväravaline eduseis, sest 53. minutil lõi Musaba oma teise värava ära. Seitse minutit hiljem sai aga vastaste poolt samaga hakkama Hadji.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14.08

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

13.08

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

13.08

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist

13.08

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

13.08

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

sport.err.ee uudised

14.08

Paide Rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

14.08

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

14.08

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

14.08

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

14.08

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

loetumad

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo