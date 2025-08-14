Levadia teekond eurosarjas sai läbi

Kohtumise esimene poolaeg kulges suhteliselt võrdselt, kui poolaja pausile mingi seisul 0:0. Ohtlikumad võimalused olid siiski Differdange'il.

Teisel poolajal suutis 89. minutil skoori avada Andreas Buch, kes sai vabalt Levadia kaitsjate vahelt jooksma ning lükkas palli Levadia väravasse ning kuna kahe kohtumise kokkuvõttes oli seis 3:3, mindi lisaajale.

92. minutil lõi Bubacarr Tambedou värava, mängides Differdange'i väravavahist osavalt mööda ning palli lendas tühja väravasse.

106. minutil sai nurgalöögist peaga vabalt löögile Buch, kes suunas palli posti kõrvale võrku. 107. minutil jäi Levadia vähemusse, kui Iboro võitles Buchiga palli nimel ja tõmbas seejärel vastase maha. Mängija jaoks oli see teine kollane kaart.

118. minutil teenis penalti Differdange'i meeskond, kui Peetsonile vilistati kastis käega mäng. Penalti realiseeris Hadji.

Lõpuks võitiski kohtumise Differdange 3:1 ning üldskooriga 5:4.

Levadia langes sellega eurosarjast välja, Differdange'i meeskond mängib Konverentsiliiga play-off'is FCSB (Rumeenia) ja FC Drita (Kosovo) duelli kaotajaga. FCSB ja Drita mängivad omavahel Euroopa liiga kolmandas eelringis. Avamängu võitis FCSB koduväljakul 3:2.

Konverentsiliiga play-off'id peetakse praeguse ajakava kohaselt 21. ja 28. augustil.

Enne mängu:

Peatreener Curro Torrese sõnas enne korduskohtumist, et tuleb mängida veelgi paremini ning plaan on minna mängu võitma.

"Võit on tähtis. Peame paremini mängima, peame mängima nagu eelmises mängus, üksnes veel paremini. Oluline on individuaalset taset tõsta. See on eurosari, siin peab tõhusamalt mängima. [Neljapäeval] on samamoodi," sõnas Torres.

Levadia kapteni Rasmus Peetsoni sõnul on nädala jooksul trennides tähelepanu pööratud eelkõige eelmise mängu väravaolukordadele ning korduskohtumises on vaja kindlasti kaitses paremini mängida.

"Nagu Curro ütles, siis peame parandama oma mängu. Väravad tulid väga lihtsatest olukordadest, mis on välditavad, kus me saame teha paremaid otsuseid. Kaitseliinis langesime liiga palju ära, mis takistas siis enda plaani järgi pressida ja siis sellest tekkisid ka nende variandid," rääkis kapten.

Peetsoni sõnul on neil piisavalt pikk pink ja tihe graafik mehi ei heiduta, kuid üleliia palju ette ei mõelda ning võetakse üks mäng korraga.

Kolmanda eelringi avamängus võõrsil alistas FCI Levadia Differdange 3:2.

Esimesed kolm väravat löödi avapoolajal kuue minuti jooksul: 14. minutil viis Richie Musaba külalised juhtima, 17. minutil Samir Hadji viigistas ja 20. minutil tõrjus Differdange väravavaht Musaba pealelöögi posti, kust tagasipõrganud palli põrutas väravasse Mihkel Ainsalu.

Teise poolaja alguses õnnestus Levadial saavutada kaheväravaline eduseis, sest 53. minutil lõi Musaba oma teise värava ära. Seitse minutit hiljem sai aga vastaste poolt samaga hakkama Hadji.