Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

Vähem kui 50 päeva enne meistrivõistluste algust teatas Rwanda valitsus mitmest meetmetest, mida rakendatakse Rwandas toimuvate jalgrattaspordi maailmameistrivõistluste ajal.

Sellel aastal toimuvad jalgrattaspordi maailmameistrivõistlused esimest korda Aafrika mandril. Et kõik sujuks, on valitsus teinud mitu otsust, et tagada sportlaste, ametnike ja avalikkuse ohutus.

21.–28. septembrini sulgeb Rwanda valitsus pealinna. Ka koolid on suletud ja elanikkonda julgustatakse võimalikult palju kodust töötama.

"Haridusministeerium teeb tihedat koostööd koolide administraatorite ja lapsevanematega, et hõlbustada sujuvat üleminekut sel perioodil". Lisaks sulgeb linn teatud aegadel ajutiselt mõned teed. "Siiski loome vajalikud alternatiivsed marsruudid ja edastame need õigeaegselt. Sel viisil loodame liiklust kontrolli all koida ja vältida suuremaid ummikuid," seisis Rwanda valitsuse pressiteates.

Lisaks luuakse Kigali linna fännitsoonid, kus inimestel on võimalus lähedalt näha maailmatasemel jalgrattasporti.

Võitlusse asuvad näiteks Tadej Pogacar (kes kaitseb oma 2024. aasta tiitlit), Jonas Vingeaard ja esimest korda Remco Evenepoel, kuna taanlane pole varem maailmameistrivõistlustel osalenud.

2025. aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Rwanda pealinnas Kigalis 21.–28. septembrini.