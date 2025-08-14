X!

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

Jalgpall
Ahmed Adebayo Basher.
Ahmed Adebayo Basher. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Markus Soometsa ja endise Tartu Tammeka ründaja Ahmed Adebayo Basheri koduklubi IK Start oli Norra karikavõistluste esimeses voorus võidukas.

Start alistas 1/64-finaalis viiendal liigatasemel palliva FK Vigori 3:0. Kohtumise avavärav sündis 13. minutil 18-aastase Nicolai Aplandi jalast, kellele andis söödu Adrian Eftestad Nielsen. Eduseis suurenes 45+1. minutil, kui täpne oli ennist resultatiivse söödu jaganud Nielsen, vahendab Soccernet.ee.

Soomets mängupäeva koosseisu ei kuulunud, ent algrivistusse kuulus Basher, kes pidas uue koduklubi eest teise kohtumise ning lõi 79. minutil debüütvärava. Basher lahkus palliplatsilt 81. minutil. 

Toimetaja: Henrik Laever

