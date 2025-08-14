Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

24-aastast Ingebrigtsenit on tänavu seganud Achilleuse kõõluse vigastus, mistõttu on tulnud hooaja avastarti korduvalt edasi lükata. Eelmisel nädalal kinnitas sportlase esindaja Espen Skoland, et Ingebrigtsen ei võistle ka 16. augustil Chorzowis ja 22. augustil Brüsselis toimuvatel Teemantliiga etappidel.

Hetkel viibib norralane St. Moritzis kõrgmäestikulaagris. "Paar päeva tagasi sain ühe korraliku trenni teha. Seega praegu liigub kõik õiges suunas. Kindlasti pean veel meeletult pingutama, et olla MM-iks sajaprotsendiliselt valmis. Usun, et järgmise kahe-kolme nädala jooksul saan vastused paljudele küsimustele – nii treeningu sisu kui ka selle kohta, mida suudan teha ja millises füüsilises vormis olen," rääkis Ingebrigtsen videos.

Kuigi Ingebrigtsen on praegu tuntud keskmaajooksjana, kes võistleb 1500, 3000 ja 5000 meetri distantsidel, siis nooruses näitas ta vägevat kiirust ka takistusjooksus. Videos vihjas Ingebrigtsen, et võib-olla on aeg takistusjooksu juurde naasta.

"Septembri keskpaigas peame halva stsenaariumi korral võib-olla plaane veidi kohandama ja tegema midagi natukene teistsugust. Ärge unustage, et olin oma esimesel MM-il 2017. aastal takistusjooksja. Samas see on ülimalt keeruline ala. Eks ma püüan ennast trennis suruda nii palju kui võimalik, kuulan oma keha ja kaalun kõiki võimalusi."

Norra takistusjooksja Jacob Boutera usub, et Ingebrigtsen oleks tema alal väga edukas. "Mulle väga meeldiks seda näha, see oleks meie ala jaoks väga äge. Pole mingit kahtlust, et Jakob suudaks meeletult kiiresti joosta ja heidelda medalite nimel. Olen selles täiesti veendunud. Tema võimekus on lihtsalt erakordne," ütles Boutera NRK-le.

NRK uuris Skolandilt, kas Ingebrigtsen tõepoolest plaanib MM-il üllatada takistusjooksus osalemisega. "Annan teada, kui midagi kindlat selgub," vastas Skoland sõnumi teel.

Kui Ingebrigtsen tahabki MM-il takistusjooksus startida, siis on tal MM-normi täitmiseks aega 24. augustini. Kergejõustiku MM Tokyos algab 13. septembril.