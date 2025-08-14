X!

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

Jalgpall
Giovanni Leoni.
Giovanni Leoni. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Liverpool täiendas kaitseliini 18-aastase itaallase Giovanni Leoniga.

Liverpool peab Itaalia U-19 koondislase eest Parmale välja käima 30 miljonit eurot. The Athleticu andmeil soovib Liverpooli peatreener Arne Slot nooruki kohe esindusmeeskonda kaasata.

"Klubid on kokkuleppele jõudnud, kuid mängija allkiri on veel puudu. Kohe, kui ta seda teeb, saan teile rohkem detaile jagada," rääkis Slot neljapäevasel pressikonverentsil.

Leoni on Liverpooli viies suvine ost äärekaitsjate Jeremie Frimpongi ja Milos Kerkezi, poolkaitsja Florian Wirtzi ning ründaja Hugo Ekitike järel. Lisaks liitus klubiga väravavaht Giorgi Mamardašvili, kes sõlmis lepingu juba mullu, aga veetis eelmise hooaja laenul Hispaania kõrgliigaklubis Valencias.

Kui Sloti käest uuriti Crystal Palace'i ja Inglismaa koondise keskkaitsja Marc Guehi kohta, keda on kogu suve vältel Liverpooliga seostatud, vastas hollandlane: "Ta ei ole meie mängija. Kahjuks on ta selle meeskonna kapten, kellele me pühapäeval kaotasime. Kui soovite temast rääkida, siis pöörduge Palace'i poole ja uurige nende peatreenerilt Oliver Glasnerilt."

Liverpool alustab uut liigahooaega reede õhtul, kui koduväljakul võõrustatakse Bournemouth'i.

Toimetaja: Henrik Laever

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

