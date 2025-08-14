NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

Trail Blazersi kauaaegne omanik Paul Allen suri seitse aastat tagasi vähki ning tema testamendis oli kirjas, et klubi tuleb maha müüa. Alleni lahkumise järel tõusis klubi juhtfiguuriks tema õde Jody, kes kontrollib ka venna pärandvara.

Tänavu kevadel otsustas Jody klubi lõpuks ametlikult müüki panna, seejuures lubas ta osa saadavast tulust suunata heategevusse. Paul Alleni pärandvarasse kuuluvad ka NFL-i klubi Seattle Seahawks ja 25-protsendiline osalus MLS-i klubis Seattle Soundersis, kuid need perekonna sõnul lähiajal müüki ei lähe.

53-aastane Dundon kavatseb klubi Portlandi jätta ning alustada kõnelusi kohalike võimudega uue koduareeni rajamiseks. Lisaks talle kuuluvad uude omanikeringi ka Portlandis baseeruv ettevõtja Sheel Tyle ja varahaldusettevõte Blue Owl Capitali kaasjuht Marc Zahr. Dundon on varasemast ajast ka NHL-i klubi Carolina Hurricanesi ainuomanik.

1970. aastal asutatud Trail Blazers on NBA meistriks tulnud korra, kui 1977. aastal alistati Bill Waltoni eestvedamisel kuuemängulises finaalseerias Philadelphia 76ers. Eelmisel hooajal lõpetati põhiturniir läänekonverentsis 36 võidu ja 46 kaotusega 12. kohal.