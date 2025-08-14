X!

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

Korvpall
Portland Trail Blazersi logo.
Portland Trail Blazersi logo. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

ESPN-i teatel ostab USA miljardär Thomas Dundon veidi enam kui nelja miljardi USA dollari eest korvpalliliiga NBA klubi Portland Trail Blazersi.

Trail Blazersi kauaaegne omanik Paul Allen suri seitse aastat tagasi vähki ning tema testamendis oli kirjas, et klubi tuleb maha müüa. Alleni lahkumise järel tõusis klubi juhtfiguuriks tema õde Jody, kes kontrollib ka venna pärandvara. 

Tänavu kevadel otsustas Jody klubi lõpuks ametlikult müüki panna, seejuures lubas ta osa saadavast tulust suunata heategevusse. Paul Alleni pärandvarasse kuuluvad ka NFL-i klubi Seattle Seahawks ja 25-protsendiline osalus MLS-i klubis Seattle Soundersis, kuid need perekonna sõnul lähiajal müüki ei lähe.

53-aastane Dundon kavatseb klubi Portlandi jätta ning alustada kõnelusi kohalike võimudega uue koduareeni rajamiseks. Lisaks talle kuuluvad uude omanikeringi ka Portlandis baseeruv ettevõtja Sheel Tyle ja varahaldusettevõte Blue Owl Capitali kaasjuht Marc Zahr. Dundon on varasemast ajast ka NHL-i klubi Carolina Hurricanesi ainuomanik.

1970. aastal asutatud Trail Blazers on NBA meistriks tulnud korra, kui 1977. aastal alistati Bill Waltoni eestvedamisel kuuemängulises finaalseerias Philadelphia 76ers. Eelmisel hooajal lõpetati põhiturniir läänekonverentsis 36 võidu ja 46 kaotusega 12. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

korvpalliuudised

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

13.08

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

13.08

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

13.08

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

12.08

U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

12.08

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

12.08

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

12.08

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

videod

sport.err.ee uudised

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:17

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

12:30

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

09:12

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

08:45

Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

08:07

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

loetumad

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

13.08

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

08:07

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo