Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

Saar, Rillo ja Sõna võistlevad kolmikuna Rahvuste krossil kolmandat aastat järjest. Üle-eelmisel aastal saavutati kuues koht ning mullu jäädi ebaõnne tõttu väga napilt neljandaks, vahendab msport.ee.

Koondise mänedžeri Tõnu Põdra sõnul on kõik kolm meest hetkel Eesti kiireimad quadisõitjad ning nende valimist toetab ka fakt, et nad osalevad regulaarselt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja seega omavad suurt kogemustepagasit.

"Rahvuste krossil Eesti eest sõita on uskumatu tunne ja teen seda alati, kui on võimalus," ütles viiekordne Euroopa meister Saar. "Eelmisel aastal jäime väga napilt pjedestaalilt välja ja seda tunnet enam kogeda ei tahaks — seega läheme ja teeme veel paremini! Enne võistlust plaanin teha rohkem liivaradadel trenni, et harjuda sügavate soonte ja suurte lainetega, mis Hollandi liivaradadel alati tekivad."

Rillo tunneb end Heerde rajal mugavalt. "Heerdes olen eelnevalt sõitnud EMX-etapil, kus suutsin sõita väga tugevaid sõite, võites kvalifikatsiooni ning võideldes sõitudes esikohtade eest. Usun, et kui masinal seadistus õigeks saada, olen rajal tugev. Muidugi jäi kripeldama eelmine aasta ja see kibe tunne. Kogu tiim on esikolmiku järele väga näljane."

Eelmisel aastal tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele USA koondis. Teiseks tuli Holland ja kolmandaks Itaalia. Eesti kogus kokkuvõttes Itaaliaga sama palju ehk 52 punkti, kuid pjedestaalile jõudis viimases sõidus paremaid tulemusi näidanud koondis.

Rahvuste kross quadidele toimub 27.–28. septembril.