X!

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

Motosport
Kevin Saar Rahvuste krossil
Kevin Saar Rahvuste krossil Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Septembri lõpus Hollandis Heerde motokrossirajal toimuval quadide Rahvuste krossil esindavad Eestit taas Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna.

Saar, Rillo ja Sõna võistlevad kolmikuna Rahvuste krossil kolmandat aastat järjest. Üle-eelmisel aastal saavutati kuues koht ning mullu jäädi ebaõnne tõttu väga napilt neljandaks, vahendab msport.ee.

Koondise mänedžeri Tõnu Põdra sõnul on kõik kolm meest hetkel Eesti kiireimad quadisõitjad ning nende valimist toetab ka fakt, et nad osalevad regulaarselt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja seega omavad suurt kogemustepagasit.

"Rahvuste krossil Eesti eest sõita on uskumatu tunne ja teen seda alati, kui on võimalus," ütles viiekordne Euroopa meister Saar. "Eelmisel aastal jäime väga napilt pjedestaalilt välja ja seda tunnet enam kogeda ei tahaks — seega läheme ja teeme veel paremini! Enne võistlust plaanin teha rohkem liivaradadel trenni, et harjuda sügavate soonte ja suurte lainetega, mis Hollandi liivaradadel alati tekivad."

Rillo tunneb end Heerde rajal mugavalt. "Heerdes olen eelnevalt sõitnud EMX-etapil, kus suutsin sõita väga tugevaid sõite, võites kvalifikatsiooni ning võideldes sõitudes esikohtade eest. Usun, et kui masinal seadistus õigeks saada, olen rajal tugev. Muidugi jäi kripeldama eelmine aasta ja see kibe tunne. Kogu tiim on esikolmiku järele väga näljane."

Eelmisel aastal tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele USA koondis. Teiseks tuli Holland ja kolmandaks Itaalia. Eesti kogus kokkuvõttes Itaaliaga sama palju ehk 52 punkti, kuid pjedestaalile jõudis viimases sõidus paremaid tulemusi näidanud koondis.

Rahvuste kross quadidele toimub 27.–28. septembril.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:17

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

12:30

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

09:12

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

13.08

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

08:07

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo