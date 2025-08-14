Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

Kolmandana asetatud Iga Swiatek (WTA 3.) murdis veerandfinaali kolmandat aastat järjest, kui alistas veidi enam kui poolteist tundi kestnud kohtumises rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 138.) 6:4, 6:3.

Cincinnati on üks kolmest kõrgeima kategooria turniirist, kus Swiatek ei ole veel kordagi finaali jõudnud. Mullu kaotas ta hilisemale võitjale Arina Sabalenkale ja aasta varem Coco Gauffile. Veerandfinaalis ootab Swiatekit ees vastasseis venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 34.).

Esimese paigutusega Sabalenka (WTA 1.) pääses samuti veerandfinaali, olles 6:1, 7:5 üle hispaanlannast Jessica Bouzas Maneirost (WTA 42.). Järgmises ringis võtab ta mõõtu üheksandana asetatud Jelena Rõbakinaga (WTA 10.), kes kaotas ameeriklanna Madison Keys'i (WTA 6.) vastu avaseti kiires lõppmängus 3:7, ent võitis kaks järgmist setti 6:4 ja 6:2.

Ülejäänud veerandfinaalpaarid saavad paika neljapäeval.