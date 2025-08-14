Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

Kannimäe ajaks mõõdeti 13,8-kilomeetrisel distantsil 17 minutit ja seitse sekundit. Kui seitsme kilomeetri vaheajapunktis edestas Kannimäe Tammepuud veel 11 sekundiga, siis finišiks oli vahe kahanenud vaid ühele sekundile. Kolmanda aja sõitis välja Georg Karlep (+0.39).

Naiste konkurentsis ei saanud keegi taas vastu Leinonenile, kes võitis kõik Filter Temposarja kuus etappi. Soomlanna tulemuseks mõõdeti 18 minutit ja 41 sekundit. Teise koha pälvis Piia Ereth Printsmann (+1.32) ja kolmanda Mariann Koik (+1.51).

Viiekilomeetrisel jooksudistantsil oli kõige kiirem Otto Kase ajaga 17 minutit ja 13 sekundit. Talle järgnesid Alar Luik (+0.50) ja Taavi Lehemaa (+0.57). Naiste seas olid parimad Anne-Ly Palm (19.10), Anneli Villemson (+0.07) ja Eva Lomp (+0.13).

6,9-kilomeetrisel rulluisudistantsil võidutses Andrus Kuusk ajaga 10.58. Päeva teist aega näitas Gerth Kivima (+0.42) ja kolmandat Antti Haljak (+1.23). Naiste konkurentsis olid kolm kiireimat Heli-Ly Kruusmann (15.34), Mirjam Kalvik (+0.52) ja Helina Poom (+1.06).

Filter Temposarja hooaja parimate koondautasustamise eriüritus toimub 26. augustil kell 19 Tallinnas, Kopli tänav 110.