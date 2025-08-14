Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

"Loomulikult jään tulemusega rahule! See on ju kahe viimase aasta suurim eesmärk, mille endale sedasime – jõuda EM-ile," sõnas Eesti peatreener Alar Rikberg kohtumise järel.

"Enne kui mängud üldse pihta hakkasid, ma julgesin päris kindlalt öelda, et see on kõige raskem alagrupp, kust pääset püüda. Kõik kolm meeskonda on mulluse EM-finaalturniiri osalejad ja kõik kolm on Euroopa Top20 seas. Jõuda sellest alagrupist võitjana edasi näitab selle meeskonna sisu. Olen väga rahul ja õnnelik! Olen peatreenerina koondist EM-il juhendanud, aga toona mina neid sinna ei viinud. Nüüd viisin, nii et minu jaoks täitsa ajalooline päev."

Rikbergi hinnangul oli kolmapäevases mängus peamiseks erinevuseks meeskondlikkus. "Teatud asjad jäid sealpool lihtsamini maha kui meie poolel. Kuigi kaotasime pikki pallivahetusi, siis meie jooksime palle päästma ikkagi teisele poole reklaambännereid või kohtunikelaua taha. Meie tahtsime iga punkti eest lõpuni võidelda, samas kui horvaadid andsid natukene alla, kuigi oli veel väike võimalus võita. See oli see meeskondlikkuse vahe."

Eraldi tõstis Rikberg esile Robert Tähe. "Oli hetki, kus ei olnud see tunne kindel. Esimese geimi lõpu päästis ära Märt Tammearu serviseeria. Teises geimis kukkus ta tugevasti auku, aga kolmandas ja neljandas oli jälle tagasi. See, kes läbi mängu meeskonda vedas, oli Robert. Robi poolt suurepärane mäng ja kui me olime raskustes või oli vaja mingit efekti, siis see tuli temalt."

Kaheksandat korda EM-ile sõitev Eesti koondis on võitnud D-grupis kõik kolm kohtumist ning peab veel ühe kohtumise, kui mängib laupäeval Põhja-Makedoonias Iisraeliga, kellel on veel võimalus EM-ile pääseda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ning kõikide gruppide peale viis paremat teise koha saajat.