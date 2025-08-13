Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

Lõunakeskuses asuv Astri Arena avab pärast seitsmenädalast uuenduskuuri taas uksed ning jätkab oma 20. tegevusaastal täiesti uues kuues.

Rekonstrueerimistööd olid ulatuslikud ning kogu jääväljaku piirdesüsteem sai uuenduse. "Kõige tähtsam osa remondist olid loomulikult poordid – need on nüüd kõrgklassilised ja kõigile rahvusvahelistele standarditele vastavad, painduvad ja sportlastele ohutumad. Tegemist on hetkel Eesti kõige kaasaegsemate jääpoordidega," rõõmustas Astri Arena juht Triin Hütt.

Paigaldustööd teostas Euroopas tuntud jääväljakute ja -hallide ehitaja Ice Professional Tšehhist. Uuenenud uisuväljak loob suurepärased võimalused kohalike sportlaste treenimiseks ning rahvusvaheliste treeninglaagrite, sõprusmängude ja võistluste korraldamiseks Tartus.

Lisaks jääle uuendati põhjalikult kogu külastajate ala: uue välimuse sai sissepääs ning kassa-ala ja uisulaenutus kujundati täielikult ümber. Uisuväljakule pääseb nüüd läbi nutika sissepääsuvärava, kasutusel on iseteeninduskassa ning uuenduse läbis kliendi- ja teavitusprogramm.

Külastusalale valati kummipõrand, mis võimaldab uiskudel mugavalt liikuda ka väljaspool jääd. "See ei olnud lihtsalt kosmeetiline uuendus – kogu ala sai kapitaalse värskenduse. Hooldasime ka külmaseadmed, et uuele hooajale saaks täie kindlusega vastu minna," lisas Hütt.

Renoveerimise kogumaksumus ületas 300 000 eurot, millest suurema osa moodustasid uued poordid. Viimase viie aasta jooksul on Astri Arena jääle jõudnud ligi 180 000 külastajat, neist pea 50 000 kooli- ja lasteaialast.