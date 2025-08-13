X!

Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

Varia
Astri Arena
Astri Arena Autor/allikas: Astri Arena
Varia

Lõunakeskuses asuv Astri Arena avab pärast seitsmenädalast uuenduskuuri taas uksed ning jätkab oma 20. tegevusaastal täiesti uues kuues.

Rekonstrueerimistööd olid ulatuslikud ning kogu jääväljaku piirdesüsteem sai uuenduse. "Kõige tähtsam osa remondist olid loomulikult poordid – need on nüüd kõrgklassilised ja kõigile rahvusvahelistele standarditele vastavad, painduvad ja sportlastele ohutumad. Tegemist on hetkel Eesti kõige kaasaegsemate jääpoordidega," rõõmustas Astri Arena juht Triin Hütt.

Paigaldustööd teostas Euroopas tuntud jääväljakute ja -hallide ehitaja Ice Professional Tšehhist. Uuenenud uisuväljak loob suurepärased võimalused kohalike sportlaste treenimiseks ning rahvusvaheliste treeninglaagrite, sõprusmängude ja võistluste korraldamiseks Tartus. 

Lisaks jääle uuendati põhjalikult kogu külastajate ala: uue välimuse sai sissepääs ning kassa-ala ja uisulaenutus kujundati täielikult ümber. Uisuväljakule pääseb nüüd läbi nutika sissepääsuvärava, kasutusel on iseteeninduskassa ning uuenduse läbis kliendi- ja teavitusprogramm.

Külastusalale valati kummipõrand, mis võimaldab uiskudel mugavalt liikuda ka väljaspool jääd. "See ei olnud lihtsalt kosmeetiline uuendus – kogu ala sai kapitaalse värskenduse. Hooldasime ka külmaseadmed, et uuele hooajale saaks täie kindlusega vastu minna," lisas Hütt.

Renoveerimise kogumaksumus ületas 300 000 eurot, millest suurema osa moodustasid uued poordid. Viimase viie aasta jooksul on Astri Arena jääle jõudnud ligi 180 000 külastajat, neist pea 50 000 kooli- ja lasteaialast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:58

ETV spordisaade, 13. august

21:51

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

21:11

Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

19:57

Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

19:26

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

18:17

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo