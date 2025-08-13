U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

Võrreldes eelnevate Eesti mängudega sel turniiril oli avapoolaeg üsna võimalustevaene, kuid 18. minutil teenis Läti penalti, mille realiseeris Martins Senkāns, saates palli kindlalt lati alla. Paar minutit hiljem tõi Jaan Erik Põldma tabloole 1:1 viigi, saates peaga võrku Denis Zotovi nurgalöögi. Seejärel püsis pall pigem Eesti koondise valduses, kuid rohkem väravaid enne vaheaega ei nähtud, vahendab jalgpall.ee.

Mängu 54. minutil tehti Läti karistusala lähistel viga Pärtel Reinsonile ning järgneva karistuslöögi saatis lätlaste värava ristnurka Zotov. 13-aastane noormees lõi sel turniiril otse karistuslöögist värava kõigile kolmele vastasele. 77. minutil realiseeris kiirrünnaku täpse löögiga Oskar Vahemets, kes vormistas sellega ka lõppseisu.

Eesti koondis võitis turniiri täiseduga: Fääri saared alistati 8:2, Gibraltar 8:0 ja Läti 3:1.

"Meie märksõnad sel turniiril olid standardolukorrad – audid, nurgalöögid ja kasti kaitsmine. Kui võtta, et kolmest mängust kahes löödi meile värav, siis võib ühtpidi kriitiliselt vaadata, et kõik asjad lõpuni ei töötanud… Aga õnneks on see jalgpall, kus juhtubki asju. Tuleb hoida selle juures tervet mõistust," sõnas peatreener Ludvig Tasane.

"Oleme rahul. Saime tehtud need asjad, mis tahtsime. Palju on veel teha. Tänane mäng samamoodi – jäime 0:1 kaotusseisu, aga mul on mängijate üle hea meel, sest nad mängisid lõpuni ja seekord on tulemus meie kasuks," lisas juhendaja.