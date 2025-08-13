X!

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

Jalgpall
Eesti noormeeste U-15 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-15 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson/ jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-15 jalgpallikoondis lõpetas koduse UEFA sõprusturniiri 3:1 võiduga Läti üle ning teenis nelja meeskonna turniiril kindla esikoha.

Võrreldes eelnevate Eesti mängudega sel turniiril oli avapoolaeg üsna võimalustevaene, kuid 18. minutil teenis Läti penalti, mille realiseeris Martins Senkāns, saates palli kindlalt lati alla. Paar minutit hiljem tõi Jaan Erik Põldma tabloole 1:1 viigi, saates peaga võrku Denis Zotovi nurgalöögi. Seejärel püsis pall pigem Eesti koondise valduses, kuid rohkem väravaid enne vaheaega ei nähtud, vahendab jalgpall.ee.

Mängu 54. minutil tehti Läti karistusala lähistel viga Pärtel Reinsonile ning järgneva karistuslöögi saatis lätlaste värava ristnurka Zotov. 13-aastane noormees lõi sel turniiril otse karistuslöögist värava kõigile kolmele vastasele. 77. minutil realiseeris kiirrünnaku täpse löögiga Oskar Vahemets, kes vormistas sellega ka lõppseisu.

Eesti koondis võitis turniiri täiseduga: Fääri saared alistati 8:2, Gibraltar 8:0 ja Läti 3:1.

"Meie märksõnad sel turniiril olid standardolukorrad – audid, nurgalöögid ja kasti kaitsmine. Kui võtta, et kolmest mängust kahes löödi meile värav, siis võib ühtpidi kriitiliselt vaadata, et kõik asjad lõpuni ei töötanud… Aga õnneks on see jalgpall, kus juhtubki asju. Tuleb hoida selle juures tervet mõistust," sõnas peatreener Ludvig Tasane.

"Oleme rahul. Saime tehtud need asjad, mis tahtsime. Palju on veel teha. Tänane mäng samamoodi – jäime 0:1 kaotusseisu, aga mul on mängijate üle hea meel, sest nad mängisid lõpuni ja seekord on tulemus meie kasuks," lisas juhendaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

14:53

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

12.08

Kalju ründaja sõlmis pika lepingu Belgia meistriga

12.08

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

sport.err.ee uudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:58

ETV spordisaade, 13. august

21:51

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

21:11

Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

19:57

Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

19:26

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

18:17

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

17:11

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

16:36

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

15:38

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

14:53

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

14:09

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

13:24

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

12:59

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

12:25

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

loetumad

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo