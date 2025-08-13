X!

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

Korvpall
Zoran Dragic
Zoran Dragic Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Korvpall

Sloveenia korvpallikoondise peatreener Aleksander Sekulic pidi kärpima koosseisust kaks mängijat, kuid tema otsus saata koju koondise raudvara Zoran Dragic tekitas mängija perekonnas pahameelt.

Sloveenia korvpallikoondis pidas eelmisel nädalavahetusel Saksamaaga kaks kontrollkohtumist, aga kaotas esimese mängu 89:103 ning teise 70:80. Koondis jätkas selle nädala alguses treeningutega, aga peatreener Sekulic oli raske otsuse ees, kui pidi 16 mängijast koosnevat koosseisu kahe mehe võrra kärpima.

Koosseisust jäid lõpuks välja kvalifikatsioonimängudes suurt rolli mänginud 23-aastane Žiga Daneu ning koondise eest 77 mängu pidanud 36-aastane Zoran Dragic, kirjutas korvpalliportaal BasketNews.

Dragic oli varasemalt teatanud, et tänavune EM jääb tema karjääri viimaseks, aga nüüd ei pääse ta Poolas toimuvale D-grupi turniirile pealegi. Tema abikaasa võttis peatreeneri otsuse järel aga ühismeedias sõna ning väitis, et Dragic lahkus koondise juurest ise. "See niinimetatud treener ei tõmmanud Zoranit nimekirjast maha, Zoran lahkus ise sellest tsirkusest, mis juba aastaid kestnud on," kirjutas Svetlana Dragic.

Ta lisas, et Dragic lahkus koondise juurest, sest sai kontrollmängudes Saksamaa vastu liiga vähe mänguaega. Peatreener olevat mängijale öelnud, et ta ei saa enam koondist aidata ning tema varasemad saavutused ei tähenda midagi. "[Sekulic] võiks peeglisse vaadata ja täpselt sama lauset korrata," postitas mängija abikaasa.

Zoran Dragici vanem vend Goran, kes tegi NBA-s pika karjääri ning esindas koondist 90 mängus, sekkus ka draamasse, kui postitas ühismeediasse pildi pika ninaga Pinocchiost. Pildi all viitas ta samuti Sekulicile.

Sloveenia mängib EM-finaalturniiril D-alagrupis Poola, Prantsusmaa, Belgia, Islandi ja Iisraeliga. Koondise liider on mõistagi Los Angeles Lakersi staar Luka Doncic, kes jättis teise kontrollmängu Saksamaaga vahele. 2017. aastal Euroopa meistriks tulnud Sloveenia peab aga toime tulema ilma kuus aastat NBA-s mänginud Vlatko Cancarita, kes siirdus suvel Milano Olimpiasse ning valmistub klubihooajaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste





