Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

Martin Jose
Martin Jose Autor/allikas: Harju JK Laagri
Eesti jalgpalliklubi Harju Laagri teatas, et nende poolkaitsja Martin Ribeiro Jose jätkab oma karjääri Sloveenia kõrgliigas Domžale klubis.

22-aastane Jose, kes omab Ukraina kodakondsust, liitus Harju Laagriga mullu suvel, kui klubi Esiliigast kõrgliigasse kerkis. Sel hooajal on ta Premium liigas käinud platsil 22 mängus ning on stabiilselt põhikoosseisu kuulunud.

"Kallid fännid, kahjuks ma lahkun Harjust. Minu ja klubi õnneks saime me aga pakkumise ja võimaluse, millele on raske ära öelda" ütles Martin Jose Harju Laagri ühismeedia vahendusel. "Tahaksin tänada kõiki, kellega ma selle aasta jooksul tutvuda ja aega veeta sain. Olen väga tänulik ja jään igavesti Harju fänniks."

Klubi tegevjuht Kalmar Liiv soovis noormängijale tuult tiibadesse. "Oleme väga rõõmsad Jose järgmise karjäärisammu üle. Meie klubi eesmärgiks on olnud alati anda noortele mängijatele võimalus esindada Harju esindust ning mängida Eestis võimalikult kõrgel tasemel," sõnas Liiv. "Loomulikult on ka hea tõdeda, et järjekordne Harju mängija liitub välismaa klubiga!"

Jose karjäär Eestis sai üpris kentsaka lõpu, sest poolkaitsja sai laupäeval Kuressaares toimunud kohtumises avapoolajal kaks kollast kaarti, aga Harjul õnnestus võõrsil siiski võit teenida.

Domžale on tänavust hooaega koduses kõrgliigas alustanud nelja järjestikuse kaotusega, mullu jäädi üheksandaks, kuid üleminekumängudel jäädi siiski kõrgliigasse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

