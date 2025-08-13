Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

Raskest vigastusest taastunud Eesti korvpallikoondise tagamängija Kasper Suurorg ja koondise peatreener Heiko Rannula otsustasid, et tagamees ei rända koondisega augusti lõpus Riias algavale EM-finaalturniirile.

Eelmise aasta detsembri alguses põlve ristatisidet vigastanud Suurorg jooksis võidu ajaga, sest 23-aastane mängujuht oli korvpallikoondise juures, ent kontakttrenne ta veel teha ei tohtinud. Esmaspäeval otsustasid nad kahasse Heiko Rannulaga, et EM-ile minek oleks hetkeseisus põlvele liiga suur risk, kirjutas Delfi Sport kolmapäeval.

"Augusti alguses olid mul arstiajad, kus tehti MRT ja lihasjõudude testid. Kui koondis Riiast naasis, siis oleksin pidanud selle nädala alguses liituma pika treeningperioodiga. Kuid otsustasime, et see oleks ikkagi liiga suur risk," ütles Suurorg.

Tagamängija sai vigastada mullu detsembris, kui esindas FIBA Euroopa karikasarjas Kalev/Cramot. Otsuse tegemisel mängis rolli ka asjaolu, et 23-aastane Suurorg sõlmis äsja lepingu Poola kõrgliigaklubi Sopoti Trefliga.

"EM-ilt eemalejäämine pole suur pauk, aga motivatsiooniks ja sihiks oli EM hea. Tegelikult on ka neid korvpallureid, kes on varem ACL-ist platsile tagasi tulnud, kuid praeguses vanuses oleks risk liiga suur. Oleksin ma 30-aastane, siis oleks otsus tõenäoliselt teistsugune," rääkis mängujuht Delfile.

EM-finaalturniir algab 27. augustil ning alagrupimänge peetakse neljas linnas. Eesti mängib Riias ning läheb esimesel mängupäeval kokku Pariisi olümpiamängudel pronksmedali võitnud Serbiaga. A-alagruppi kuuluvad veel võõrustaja Läti, Portugal, Türgi ja Tšehhi.