Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub kolmapäeva õhtul kell 20.00 Horvaatias Osijekis suve esimeses EM-valikmängus võõrustaja Horvaatiaga.

Peatreener Alar Rikberg sõnas õhtuse vastasseisu eel, et mängijad on kohtumiseks valmis ja kõik teavad, mis kaalul on.

"Vaimse poolega eraldi tegeleda ei ole praegu vaja, kõik ju teavad, mille peale me mängime ja miks me siin oleme. Ja isegi kui hommikuses trennis oli olek veel veidi uimane, siis [kolmapäev] on pikk päev ja õnnestub puhata, kellel on selleks vajadust. Õhtul, kui me väljakule jookseme, on kogu võistkond kindlasti valmis," ütles juhendaja.

Rikberg tõdes, et eelolev kohtumine on pisut ebatavaline, sest Horvaatia on edasipääsuvõimalused minetanud. "Tavaliselt on EM-valikmängud või Kuldliiga finaalturniirid sellised, kus kõik käib mõisa peale – ja meie jaoks see täpselt nii ongi – Horvaatial käib aga mäng rohkem oma au päästmise peale," ütles ta.

"Selge on see, et tullakse täiega peale ja saab olema Horvaatia vaimu murdmise mäng. Aga see ei ole kindlasti lihtne ülesanne, sest vastane on võitluseks valmis, neil on kõrge kvaliteet ja nende EM-finaalturniirilt eemale jäämine on suurim üllatus kogu valiksarjas," lisas treener.

Eesti võitis oma esimesed kaks EM-valikmängu, alistades Iisraeli kolm-üks ning Horvaatia kolm-null. Võit Horvaatia üle tähendaks Eestile edasipääsu. "Peame ise olema agressiivsed, teiselt poolt kannatlikud, peame hindama ka mängu käigus seda, kui vastane millegagi üllatab. Neil on pingevaba olukord, kus nad ei pea punkte taga ajama ja see võib tähendada, et nende mängujoonis ja tegutsemine ei ole päris traditsiooniline," ütles Rikberg.

Eesti koondise viimane mäng valiksarjas toimub 16. augustil Põhja-Makedoonias, kui minnakse teist korda vastamisi Iisraeliga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

