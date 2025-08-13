X!

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

William Lins.
William Lins. Autor/allikas: Paide Linnameeskond/Facebook
Paide Linnameeskonnaga liitus aastase laenulepingu alusel 21-aastane brasiillasest ründav poolkaitsja William Lins.

Seniajani Brasiilia esiliigaklubi Botafogo SP-d esindanud Lins lausus lepingu allkirjastamise järel, et on Eestisse jõudmise üle õnnelik.

"Klubis on mind väga hästi vastu võetud, aitäh kõigile! Olen ambitsioonikas, mul on kõrged ootused ning olen kindel, et saavutame meeskonnaga kõik eesmärgid," ütles brasiillane klubi kodulehe vahendusel.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on William Lins heade tehniliste omadustega ja väravale orienteeritud mängija. 

"Samuti on ta ohtlik relv ründekolmandikus, kus suudab meeskonnakaaslastele häid võimalusi luua," lisas Kams. "Williami suureks tugevuseks on tema universaalsus: poolkaitseliinis suudab ta katta erinevaid positsioone ning see annab meile võimaluse tema potentsiaali ja oskusi maksimaalselt meeskonna hüvanguks ära kasutada."

Linnameeskonnas hakkab Lins kandma särki numbriga 43.

Toimetaja: Henrik Laever

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

