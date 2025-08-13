Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

Pariisi olümpiamängudel naiste 100 meetri jooksus kuldmedalile tulnud Julien Alfred rääkis kodumaa meediale, et tema tervisega on kõik korras ja valmistub muretult kuu aja pärast Tokyos algavaks MM-iks.

Kariibi meres asuvale ja 180 000 elanikuga Saint Luciale läbi aegade esimesed olümpiamedalid võitnud Alfred pidi esialgse plaani järgi enne septembrikuist Tokyo MM-i võistlema kahel Teemantliiga etapil – 16. augustil Poolas Chorzowis ja 20. augustil Šveitsis Lausanne'is.

Kui esmaspäeval selgus, et Alfred jätab vahele Chorzowi etapi, siis teisipäeval teatasid samast ka Lausanne'i etapi korraldajad. Lausanne'i korraldajad viitasid ka võimalikule vigastusele. Seepeale hakati ühismeedias aktiivselt spekuleerima, kas olümpiavõitjal õnnestub MM-iks terveks saada või mitte.

St. Lucia Times võttis Alfrediga ühendust ja sai teada, et sportlase tervisega on kõik korras. Alfred kinnitas, et jätab tõepoolest vahele Teemantliiga etapid Chorzowis ja Lausanne'is, kuid mitte vigastuse tõttu. Ta lisas, et töötab hetkel teatud tehniliste nüansside kallal ja valmistub muretult hooaja viimasteks jooksudeks. Tokyo MM-il kavatseb Alfred kuldmedali eest heidelda nii 100 kui ka 200 meetri distantsil.

24-aastane Alfred hoiab jooksvas maailma hooaja edetabelis 200 meetri jooksus esikohta ajaga 21,71. 100 meetri edetabelis on ta tulemusega 10,75 ameeriklanna Melissa Jefferson-Woodeni (10,65) järel teisel kohal.

Kergejõustiku MM Tokyos algab 13. septembril.